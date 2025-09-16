Secciones
Milei apuntó contra el peronismo, en Paraguay: "No hay nada más injusto y aberrante que la justicia social"

"La justicia social es envidia, más retórica, no pueden aceptar que son resentidos", dijo el mandatario.

JAVIER MILEI. Dio un discurso en el Foro de Emprendedores Industriales, en el marco de su gira por Paraguay. JAVIER MILEI. Dio un discurso en el Foro de Emprendedores Industriales, en el marco de su gira por Paraguay. FOTO/AFP
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei dio un discurso en el Foro de Emprendedores Industriales, en el marco de su gira por Paraguay. Desde allí apuntó contra el peronismo y sostuvo: "No hay nada más injusto y aberrante que la justicia social".

"La justicia social es envidia, más retórica, no pueden aceptar que son resentidos", dijo el mandatario. Y agregó: "Sabemos cuál es nuestra propuesta y cada vez que se implementó, fue un éxito. Las ideas de la libertad traen prosperidad. Nos avala la ciencia empírica".

Milei se refirió también a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que lo había cuestionado en sus redes sociales: "Es mucho más fácil tener Vialidad y decir que vamos a hacer un montón de rutas, como hicieron en otro Gobierno y como consecuencia de ello hay una persona que está con tobillera presa, porque la plata de eso se la afanaron".

Más adelante, hizo hincapié en lo que sostuvo fue "campaña sucia" durante 2023. "Decían que íbamos a vender órganos y no pasa. No hay ningún mercado de venta de órganos", indicó. "Tampoco hay chicos con armas en las escuelas", agregó, según publicó TN.

Horas antes, en la cumbre conservadora Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), Milei había lanzado un mensaje en clave electoral y apostó por profundizar la polarización con el kirchnerismo: "Las terceras vías son inconducentes".

El mandatario confirmó el rumbo económico luego de la presentación del Presupuesto 2026. Con la mira en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, se pronunció en contra de las fuerzas políticas moderadas.

