Milei apuntó contra el peronismo, en Paraguay: "No hay nada más injusto y aberrante que la justicia social"

Milei se refirió también a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que lo había cuestionado en sus redes sociales: "Es mucho más fácil tener Vialidad y decir que vamos a hacer un montón de rutas, como hicieron en otro Gobierno y como consecuencia de ello hay una persona que está con tobillera presa, porque la plata de eso se la afanaron".