La Cámara Nacional Electoral rechazó el planteo de la oposición y Jaldo será candidato

Los fundamentos del fallo

El tribunal, integrado por los jueces Daniel Bejas y Santiago Corcuera, entendió que las objeciones resultaban extemporáneas, ya que no habían sido planteadas en la etapa correspondiente al registro de candidaturas. Además, advirtieron que admitirlas en esta instancia podría generar retrasos en el cronograma electoral, incluso en la impresión y distribución de boletas.