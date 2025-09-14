La Cámara Electoral Nacional estudia el planteo contra la postulación de Jaldo

Según el sistema de consulta web del Poder Judicial de la Nación, el expediente pasó de la Vocalía N°3 a la Vocalía N°1 (el tribunal necesita al menos dos de los tres votos para arribar a una sentencia). Entre otros puntos, la CNE deberá expedirse sobre los cuestionamientos del armado opositor respecto a la postulación de Jaldo, que fue calificada como “testimonial”.