La Cámara Electoral Nacional estudia el planteo contra la postulación de Jaldo

La Cámara Electoral Nacional (CNE) se encuentra abocada al análisis del recurso de queja formulado por el frente “Unidos por Tucumán”, que lidera el radical Roberto Sánchez, para solicitar que se revoque la resolución que oficializa la candidatura a diputado nacional del gobernador, Osvaldo Jaldo.
Según el sistema de consulta web del Poder Judicial de la Nación, el expediente pasó de la Vocalía N°3 a la Vocalía N°1 (el tribunal necesita al menos dos de los tres votos para arribar a una sentencia). Entre otros puntos, la CNE deberá expedirse sobre los cuestionamientos del armado opositor respecto a la postulación de Jaldo, que fue calificada como “testimonial”.
De todos modos, los abogados del frente que encabeza el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) anticiparon que, en caso de un nuevo revés, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La resolución dictada por el juez federal electoral de Tucumán Guillermo Díaz Martínez (subrogante) no hizo lugar “por improcedente” a la impugnación formalizada por los apoderados Patricio Rolando Vega y Daniel Ponce (con el patrocinio letrado de Antonio María Hernández). De este modo, la coalición que suma a distintas ramas radicales, a socialistas y ex alfaristas decidió recurrir al máximo tribunal electoral del país, que integran Daniel Bejas (presidente), Alberto Ricardo Dalla Via y Santiago Hernán Corcuera.
El frente “Unidos por Tucumán” argumentó dos cuestiones para objetar la candidatura de Jaldo.
La primera, que “por la calidad de gobernador de Tucumán”, la postulación del tranqueño “está expresamente prohibida” por el artículo 73 de la Carta Magna.
La segunda, que es “una candidatura a todas luces ‘testimonial’, lo que constituye una verdadera afrenta para el electorado”.
Además, citaron jurisprudencia de un fallo firmado por Dalla Via, en un caso de 2009, donde el magistrado advierte que son “manifiestamente inadmisibles, ya que ‘quiebran’ el sistema representativo instituido en la Constitución Nacional”, consignaron los apoderados en el escrito.