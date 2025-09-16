El agujero de la capa de ozono se posicionó sobre el sur del país: qué ciudades están afectadas

Sobre el estado de la capa de ozono, el científico Alberto Redondas, del observatorio atmosférico de la AEMET en Tenerife, explicó que si bien existe una tendencia de recuperación gracias al Protocolo de Montreal (1987), la normalización total podría tardar medio siglo. “La señal de recuperación es clara, pero no se espera que la capa vuelva a los niveles previos hasta dentro de 50 años”, señaló, al advertir que aún persisten emisiones ilegales y compuestos dañinos que prolongan el deterioro.