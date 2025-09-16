El agujero de la capa de ozono se posicionó sobre Argentina: qué ciudades están afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el programa europeo Copernicus advirtieron que el agujero en la capa de ozono se desplazó este martes hacia el sur de la Argentina, afectando principalmente a localidades de la Patagonia. Entre ellas, Ushuaia amaneció bajo un alerta inusual por la radiación ultravioleta extrema, mientras que Río Gallegos será alcanzada especialmente durante la madrugada.
De acuerdo con los datos satelitales, el fenómeno comenzó alrededor de las 9 de la mañana y se mantendrá activo hasta la tarde del miércoles 17, con impacto directo durante más de 24 horas. El SMN precisó que la radiación UV en estas zonas supera ampliamente los niveles considerados normales para esta época, lo que representa un riesgo inmediato para la salud, publicó Infobae.
Riesgos para la salud y medidas preventivas
Las autoridades recomendaron evitar la exposición solar en horas críticas, utilizar protector solar incluso en días nublados y mantenerse informados sobre la evolución del fenómeno. El informe oficial advierte que se trata de un episodio transitorio, pero con consecuencias directas para la población si no se adoptan medidas de prevención.
El agujero de ozono es una zona de la atmósfera donde esta capa protectora se encuentra debilitada o destruida, lo que permite el paso de radiación ultravioleta en niveles peligrosos para la salud humana. Cada año, entre agosto y diciembre, este fenómeno se registra en las regiones polares, aunque en ocasiones se extiende hacia el sur de Argentina y Chile, como ocurre actualmente.
En los mapas generados por Copernicus se observa a Ushuaia bajo un área de color violeta intenso, que indica valores extremos de radiación UV, superiores al nivel 10 de riesgo según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Una amenaza que persiste
El episodio finalizaría alrededor de las 18 del miércoles, momento en el que el agujero dejará de impactar directamente sobre las ciudades afectadas. Sin embargo, el monitoreo continuará activo para analizar su desplazamiento y posibles nuevas incidencias.
Sobre el estado de la capa de ozono, el científico Alberto Redondas, del observatorio atmosférico de la AEMET en Tenerife, explicó que si bien existe una tendencia de recuperación gracias al Protocolo de Montreal (1987), la normalización total podría tardar medio siglo. “La señal de recuperación es clara, pero no se espera que la capa vuelva a los niveles previos hasta dentro de 50 años”, señaló, al advertir que aún persisten emisiones ilegales y compuestos dañinos que prolongan el deterioro.
Redondas también subrayó los efectos ambientales del agujero: impacta sobre ecosistemas marinos al afectar al plancton, base de la cadena alimentaria, y resulta dañino para anfibios y plantas sensibles a la radiación. Además, fenómenos como incendios forestales, erupciones volcánicas o la basura espacial pueden alterar su recuperación.
Efectos climáticos y futuros riesgos
El científico recordó que existe una relación directa entre el cambio climático y la capa de ozono. Mientras el agujero ha modificado patrones de lluvia en la Patagonia, el aumento de CO₂ enfría la estratósfera y cambia la circulación de ozono desde los trópicos, lo que podría dejar a esas zonas más expuestas en el futuro.
Desde el SMN remarcaron que, aunque el fenómeno actual es temporal, la radiación extrema registrada en Tierra del Fuego representa un riesgo severo para la salud si no se toman recaudos inmediatos.