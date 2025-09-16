Secciones
El saldo del primer día de la Champions 25/26: dos goles argentinos y un récord

El destacado fue Kevin Mac Allister, que se quedó con el primer gol argentino en la competencia.

El saldo del primer día de la Champions 25/26: dos goles argentinos y un récord
Hace 15 Min

La acción de los argentinos comenzó hoy en la Champions. Con la victoria de Arsenal ante Athletic Bilbao y el triunfo de Union Saint-Gilloise en cancha del PSV, allí donde Kevin Mac Allister marcó el primer gol argentino del torneo. El defensor de 27 años, hermano de Alexis y Francis se lanzó con su cuerpo y rebotó sobre la línea para marcar el tercero de su equipo. 

El segundo gol argentino de la edición 2025/26 de la UEFA Champions League fue para Enzo Barrenechea, volante de 24 años que supo ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Barrenechea conectó de cabeza al 1-0 parcial de Benfica ante Qarabag, marcando su primer gol en el equipo portugués. 

En otros de los partidos con argentinos en cancha, Real Madrid (jugó Franco Mastantuono y se quedó con un récord al convertirse en el futbolista más jóven en sumar minutos en la competencia con el Real Madrid, con apenas 18 años y 33 días) le ganó 2-1 a Olympique Marsella (fue titular Rulli). Además, “Cuti” Romero fue titular en el triunfo de Tottenham 1-0 sobre Villareal (Foyth jugó desde el inicio).

Los principales partidos de mañana son: Ajax- Inter; Bayern- Chelsea; Liverpool- Atlético de Madrid y PSG- Atalanta. Todos se jugarán a partir de las 16.

