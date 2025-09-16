El saldo del primer día de la Champions 25/26: dos goles argentinos y un récord

La acción de los argentinos comenzó hoy en la Champions. Con la victoria de Arsenal ante Athletic Bilbao y el triunfo de Union Saint-Gilloise en cancha del PSV, allí donde Kevin Mac Allister marcó el primer gol argentino del torneo. El defensor de 27 años, hermano de Alexis y Francis se lanzó con su cuerpo y rebotó sobre la línea para marcar el tercero de su equipo.