El récord que Franco Mastantuono romperá en su debut con el Real Madrid en la Champions League

El Santiago Bernabéu será testigo de una jornada que quedará grabada en los libros del Real Madrid. Franco Mastantuono, con apenas 18 años y 33 días, será titular esta tarde en el debut del equipo en la Champions League frente al Olympique de Marsella. El argentino romperá un récord histórico porque se convertirá en el jugador extranjero más joven en iniciar un partido de Champions con la camiseta blanca.