El récord que Franco Mastantuono romperá en su debut con el Real Madrid en la Champions League

El Santiago Bernabéu será testigo de una jornada que quedará grabada en los libros del Real Madrid. Franco Mastantuono, con apenas 18 años y 33 días, será titular esta tarde en el debut del equipo en la Champions League frente al Olympique de Marsella. El argentino romperá un récord histórico porque se convertirá en el jugador extranjero más joven en iniciar un partido de Champions con la camiseta blanca.
El registro estaba en manos de su compañero Endrick, que había debutado en la edición pasada con 18 años y 58 días. Ahora, Mastantuono lo deja atrás y marca un nuevo hito en una carrera que no para de acumular precocidad.
El ex River Plate llegó a Madrid el 14 de agosto, recién cumplida la mayoría de edad, y en cuestión de días ya tuvo minutos en La Liga. Su adaptación fue inmediata y convenció a Xabi Alonso, que decidió darle la responsabilidad de arrancar en un estreno tan exigente como el de hoy.
¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 16, 2025
@OM_Espanol pic.twitter.com/Z0oYt1n8lM
No es la primera vez que Mastantuono rompe moldes. En Argentina fue el más joven en anotar con River Plate, también el más precoz en marcarle a Boca y en convertir en la Copa Libertadores. Incluso, en la Selección, se dio el lujo de vestir el dorsal 10 con apenas 18 años, por delante de ídolos como Diego Maradona y Lionel Messi.
El reto que viene
Mastantuono no solo quedará en la historia por su debut. Si logra marcar esta tarde, también será el goleador más joven del Real Madrid en la Champions, superando otra vez a Endrick, que festejó en su estreno.
Con el respaldo de una hinchada que se prepara para ver a Kylian Mbappé en su primera Champions con la camiseta blanca y con la ilusión intacta, el Bernabéu también mirará hoy a un argentino que quiere escribir sus primeras páginas de gloria en el torneo más prestigioso de clubes.