Kicillof recibió a Ian Moche y marcó distancia de Milei con un mensaje en defensa de los derechos de las personas con discapacidad

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió este martes en la Casa de Gobierno de La Plata a Ian Moche y a su familia. La reunión dejó una imagen con un claro mensaje político, ya que el niño fue protagonista semanas atrás de una fuerte controversia con el presidente Javier Milei, a quien denunció ante la Justicia por difundir publicaciones ofensivas en redes sociales.
En contraste con esa situación, Kicillof se mostró junto a sus funcionarios en una postura diametralmente opuesta: respaldó al pequeño activista y envió un mensaje institucional a favor del cuidado y los derechos de todas las personas con discapacidad.
El encuentro se produjo tras un intenso debate nacional en torno a la ley de emergencia en discapacidad, aprobada por el Congreso y que el Poder Ejecutivo intentó vetar sin éxito. Finalmente, ambas cámaras insistieron y la norma quedó en vigencia, aunque todavía existen dudas sobre su efectiva implementación.
La reunión fue difundida por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, quien destacó: “El gobernador recibió a Ian y su familia para charlar sobre proyectos y propuestas para defender los derechos de las personas del espectro autista y de todas las personas con discapacidad. Una comunidad más empática e inclusiva se construye con ejemplos como el de Ian”.
El funcionario agregó además un fuerte mensaje político: “En este tiempo en el que el Presidente descarga toda su crueldad sobre los más vulnerables, en la Provincia asumimos el compromiso de trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad”.
La cita tuvo lugar en un contexto de tensas discusiones parlamentarias y reclamos de familias de personas con discapacidad, que denunciaron recortes presupuestarios en programas de asistencia. En paralelo, Milei defendió su plan económico durante la presentación del Presupuesto 2026 en cadena nacional, donde prometió un aumento de los fondos destinados a la contención social en esta área.
El caso de Ian Moche se hizo visible a partir de su activa participación en redes sociales contra la discriminación. La controversia estalló cuando Milei compartió una publicación en la que cuestionó al periodista Paulino Rodríguez por entrevistarlo y expuso fotos del niño con Cristina Kirchner y Sergio Massa, insinuando una intencionalidad política detrás de sus reclamos. La familia consideró la actitud del presidente ofensiva y discriminatoria, y decidió recurrir a la Justicia.
A pesar del pedido de los Moche, Milei se negó a retirar la publicación. Esa situación dio pie a un debate que trascendió las redes y llegó al ámbito legislativo, convirtiéndose en un tema de agenda pública.
En La Plata, Kicillof buscó marcar una diferencia clara: se mostró junto al niño, lo escuchó y le dio un espacio para presentar proyectos de inclusión.