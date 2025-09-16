Kicillof recibió a Ian Moche y marcó distancia de Milei con un mensaje en defensa de los derechos de las personas con discapacidad

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió este martes en la Casa de Gobierno de La Plata a Ian Moche y a su familia. La reunión dejó una imagen con un claro mensaje político, ya que el niño fue protagonista semanas atrás de una fuerte controversia con el presidente Javier Milei, a quien denunció ante la Justicia por difundir publicaciones ofensivas en redes sociales.