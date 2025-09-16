San Lorenzo quedó acéfalo y no se sabe quién tomará el mando del club tras el final de la era Moretti

El reglamento establecía que, de los 20 integrantes de la CD, al menos 11 debían abandonar su cargo de forma voluntaria para que se declare la acefalía. Esa cifra se alcanzó en cuestión de minutos y abrió la puerta a un nuevo escenario en la vida institucional azulgrana. Ahora se deberá convocar a una asamblea extraordinaria que decida los pasos a seguir, ya sea la conformación de una conducción provisoria o la convocatoria directa a elecciones.