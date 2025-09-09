Secciones
DeportesFútbol

El presidente de San Lorenzo fue citado a indagatoria: la cámara oculta que lo complica

Marcelo Moretti deberá declarar en una causa por administración fraudulenta. La investigación se inició tras un video que lo compromete.

El presidente de San Lorenzo fue citado a indagatoria: la cámara oculta que lo complica
Hace 2 Hs

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, fue citado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27 a declarar en una causa que investiga el presunto cobro de coimas para fichar a un juvenil en las inferiores del club. La audiencia está fijada para el próximo jueves a las 11.

La denuncia fue presentada por el dirigente César Francis y caratulada como defraudación por administración fraudulenta. El abogado de Moretti, Gastón Marano, pidió que se anule la citación, alegando que existe otra causa en la justicia porteña sobre el mismo hecho y que se estaría violando el principio de defensa.

El escándalo estalló en mayo, cuando se difundió un video en Canal 9 en el que Moretti aparece recibiendo dinero de la madre de un juvenil para garantizarle un lugar en el club. En las imágenes se lo ve guardando un fajo de dólares en su saco.

Moretti sostuvo que el dinero correspondía a un pago voluntario y la mujer, María José Scottini, lo respaldó en la justicia. Sin embargo, las investigaciones avanzan en paralelo en dos fueros distintos.

Escándalo sin fin

Aunque estuvo de licencia, Moretti regresó a su cargo en medio de la tormenta judicial que pone en jaque su gestión.

Temas Club Atlético San LorenzoMarcelo MorettiTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
1

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Las fuerzas del cielo no votan
2

Las fuerzas del cielo no votan

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
4

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios
5

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
6

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Más Noticias
Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Confirmado: Atlético Tucumán vs River se jugará con público visitante en Tucumán

Confirmado: Atlético Tucumán vs River se jugará con público visitante en Tucumán

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Comentarios