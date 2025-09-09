El presidente de San Lorenzo fue citado a indagatoria: la cámara oculta que lo complica

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, fue citado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27 a declarar en una causa que investiga el presunto cobro de coimas para fichar a un juvenil en las inferiores del club. La audiencia está fijada para el próximo jueves a las 11.
La denuncia fue presentada por el dirigente César Francis y caratulada como defraudación por administración fraudulenta. El abogado de Moretti, Gastón Marano, pidió que se anule la citación, alegando que existe otra causa en la justicia porteña sobre el mismo hecho y que se estaría violando el principio de defensa.
El escándalo estalló en mayo, cuando se difundió un video en Canal 9 en el que Moretti aparece recibiendo dinero de la madre de un juvenil para garantizarle un lugar en el club. En las imágenes se lo ve guardando un fajo de dólares en su saco.
Moretti sostuvo que el dinero correspondía a un pago voluntario y la mujer, María José Scottini, lo respaldó en la justicia. Sin embargo, las investigaciones avanzan en paralelo en dos fueros distintos.
Escándalo sin fin
Aunque estuvo de licencia, Moretti regresó a su cargo en medio de la tormenta judicial que pone en jaque su gestión.