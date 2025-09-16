Volvió a subir el riesgo país: alcanzó el valor más alto en casi un año

Esto complica los planes del Gobierno. Con un riesgo país más bajo, es más probable que la Argentina pueda acceder al mercado internacional de deuda, más allá de que en mayo se emitió el Bonte 2030 para inversores extranjeros. Como este indicador mide la diferencia que pagan los bonos emergentes frente a los del Tesoro de Estados Unidos (considerados los activos más seguros del mundo), hoy significa que el país podría financiarse a una tasa del 16,33% anual.