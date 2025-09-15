El riesgo país se acerca a los 1.200 puntos y los bonos en dólares profundizan su caída

El riesgo país argentino se disparó en las últimas ruedas y ya apunta hacia los 1.200 puntos básicos, mientras los bonos en dólares no encuentran piso y encadenan nuevas caídas. El mal clima financiero responde a la creciente tensión cambiaria y a la incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los próximos vencimientos en moneda extranjera.
Bonos argentinos: pérdidas generalizadas
Los bonos soberanos en dólares retroceden casi en su totalidad. Entre los más castigados se encuentran:
Global 2046: -3,6%
Bonar 2041: -3,6%
Bonar 2038: -3,1%
Según el último dato de J.P. Morgan, el riesgo país se ubicó en 1.140 puntos básicos (al 12 de septiembre), lo que marcó un incremento del 8,9% respecto del registro previo.
El director de Del Sur Capital Markets, Fernando Dirazar, señaló que no es un buen momento “ni a mediano, ni a largo plazo” para posicionarse en activos domésticos, ya que “al Gobierno se le terminó la nafta en materia financiera”.
El impacto de la política cambiaria
El mercado teme que una eventual intervención del Banco Central (BCRA) en el mercado cambiario afecte las reservas y ponga en duda el pago de los próximos cupones.
“El hecho de que el dólar mayorista se ubicara a tan solo 0,4% del techo de la banda implicará ventas desde el BCRA con dólares que estaban destinados al Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que agravaría la situación de los bonos”, advirtió Dirazar.
En la misma línea, el asesor financiero de Cocos Gold, Rocco Abalsamo, alertó sobre un “recalentamiento” en las cotizaciones soberanas por la presión cambiaria: “El mercado descuenta que el BCRA podría vender dólares y eso afecta la percepción sobre la capacidad de pago en enero y julio de 2026”.
Acciones y ADRs: resultados mixtos
En renta variable, el S&P Merval avanza 0,5% hasta los 1.768.853,59 puntos, aunque con mayoría de bajas entre las líderes:
Transener: -3,5%
Aluar: -1,5%
Transportadora de Gas del Norte: -1,2%
En Wall Street, los ADRs argentinos muestran mayoría de subas. Los más destacados son:
Transportadora de Gas del Sur (TGS): +4,1%
IRSA: +3,1%
Cresud: +2,4%
Señales políticas y fiscales
El mercado también sigue de cerca la cadena nacional del Presidente, en la que presentará el Presupuesto 2026. Analistas de Outlier señalaron que “será clave ver si, además de mantener la convicción fiscal, el Gobierno suma anuncios que permitan retomar la centralidad de la agenda y re-anclar expectativas políticas y económicas”.
Restricciones y cambios regulatorios
La Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó el viernes pasado una norma interpretativa que restringía la venta de bonos contra dólares con apalancamiento. Sin embargo, horas después la medida fue reemplazada: en el caso de las ALyCs, la limitación no se aplicará mientras la posición neta no genere un crédito neto.
Desde Max Capital señalaron que el Gobierno “busca limitar el efecto de las tasas más bajas sobre la moneda, ante el temor de que los inversores locales usen apalancamiento para dolarizarse vía CCL”.