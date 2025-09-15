El riesgo país se acerca a los 1.200 puntos y los bonos en dólares profundizan su caída

El riesgo país argentino se disparó en las últimas ruedas y ya apunta hacia los 1.200 puntos básicos, mientras los bonos en dólares no encuentran piso y encadenan nuevas caídas. El mal clima financiero responde a la creciente tensión cambiaria y a la incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los próximos vencimientos en moneda extranjera.