Vinos: se retrae el mercado interno y disminuyen las exportaciones

De todos modos, julio dejó cifras preocupantes para la industria en el mercado doméstico. Las ventas de vino alcanzaron 658.677 hectolitros, lo que implica una caída del 13% interanual. La pérdida de poder adquisitivo de los hogares, la inflación sostenida y el encarecimiento de productos básicos desplazan al vino en las preferencias de los consumidores, que optan cada vez más por alternativas más baratas o por reducir el gasto en bebidas alcohólicas.