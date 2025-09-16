Secciones
Agenda de TV: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el debut de Mastantuono en la Champions?

Real Madrid recibirá a Olympique de Marsella en el Bernabéu. Los argentinos que participarán en esta edición.

LA JOYA. Franco Mastantuono, con apenas 18 años, podría jugar su primer partido de Champions con el Madrid. LA JOYA. Franco Mastantuono, con apenas 18 años, podría jugar su primer partido de Champions con el Madrid. FOTO TOMADA DE SUPERCAMPODIGITAL.COM
Hace 1 Hs

La Champions League vuelve a cautivar a las audiencias desde hoy y promete emociones fuertes, un nuevo formato competitivo y la presencia de 28 futbolistas argentinos en distintos clubes europeos. Entre ellos, destaca Franco Mastantuono, quien vivirá su estreno absoluto en el máximo certamen continental vistiendo la camiseta del Real Madrid.

El torneo arranca con 36 equipos en la instancia de liga, dejando atrás, por segundo año, la histórica fase de grupos. Cada club disputará ocho encuentros, enfrentando rivales diferentes. Los ocho mejores clasificados avanzarán de manera directa a los octavos de final, mientras que los ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto lugar deberán superar un repechaje. En tanto, los últimos doce quedarán eliminados.

El vigente campeón, París Saint-Germain, defenderá el título frente a una lista de candidatos que incluye a Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Liverpool y Arsenal, entre otros. Todos llegan con planteles reforzados, en busca de levantar la “Orejona” en la final prevista para mayo de 2026.

Dentro de esta edición, la participación argentina tendrá un peso especial. El número de representantes asciende a 28, distribuidos en diferentes ligas y equipos. Además de Mastantuono en el Real Madrid, figuran nombres consolidados como Alexis Mac Allister (Liverpool), Lautaro Martínez (Inter), Enzo Fernández y Alejandro Garnacho (Chelsea), Cristian Romero (Tottenham) Julián Álvarez, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nahuel Molina y Juan Musso (Atlético Madrid) y Nicolás Otamendi (Benfica). El tucumano Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) se perderá la primera etapa de la temporada, debido a una lesión en el aductor derecho, que lo obligó a operarse.

La lista también incluye a jóvenes promesas como Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Aaron Anselmino (Borussia Dortmund), Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni (Benfica), además de Francisco Ortega, Santiago Hezze y Lorenzo Scipioni (Olympiacos), quienes tendrán la oportunidad de mostrarse en la competencia más exigente del mundo a nivel de clubes.

Por otro lado, varios argentinos integran planteles de conjuntos con aspiraciones altas en el certamen. Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina dirán presente en el Olympique de Marsella; Mauro Icardi será la carta de gol del Galatasaray; mientras que Kevin Mac Allister debutará en el plano continental con el Union Saint-Gilloise de Bélgica. Completan la lista Juan Foyth (Villarreal) y Zaid Romero (Brujas).

Agenda de TV de la primera fecha de la Champions League 2025

Hoy

13.45: PSV-Union Saint-Gilliose (ESPN 2)

13.45: Athletic de Bilbao-Arsenal (Fox Sports)

16: Real Madrid-Olympique de Marsella (ESPN)

16: Juventus-Borussia Dortmund (ESPN 2)

16: Benfica-Qarabag (ESPN 3)

16: Tottenham-Villarreal (Fox Sports 2)

Mañana

13: Olympiakos-Pafos (ESPN 2)

13.30: Slavia Praga-Bodo/Glimt (ESPN 3)

16: Bayern Múnich-Chelsea (ESPN)

16: Ajax-Inter (ESPN 2)

16: Liverpool-Atlético Madrid (Fox Sports)

16: PSG-Atalanta (Fox Sports 2)

Comentarios