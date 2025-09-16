Agenda de TV: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el debut de Mastantuono en la Champions?

Dentro de esta edición, la participación argentina tendrá un peso especial. El número de representantes asciende a 28, distribuidos en diferentes ligas y equipos. Además de Mastantuono en el Real Madrid, figuran nombres consolidados como Alexis Mac Allister (Liverpool), Lautaro Martínez (Inter), Enzo Fernández y Alejandro Garnacho (Chelsea), Cristian Romero (Tottenham) Julián Álvarez, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nahuel Molina y Juan Musso (Atlético Madrid) y Nicolás Otamendi (Benfica). El tucumano Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) se perderá la primera etapa de la temporada, debido a una lesión en el aductor derecho, que lo obligó a operarse.