Gustavo Quinteros será el reemplazante de Julio Vaccari en Independiente; debutará en el clásico contra Racing

Gustavo Quinteros se perfila como el nuevo entrenador de Independiente tras la salida de Julio Vaccari luego de la derrota ante Banfield. El acuerdo de palabra con el presidente Néstor Grindetti se selló el lunes durante una reunión virtual.
Según trascendió, el DT firmará contrato hasta diciembre de 2026, coincidiendo con el final del mandato de la actual dirigencia, y su debut será en el clásico ante Racing, el domingo 28 en el "Cilindro de Avellaneda", por la fecha 10 del torneo Clausura.
Quinteros, de 60 años, llega tras consagrarse campeón de la Liga Profesional 2024 con Vélez y luego de estar sin club desde abril, tras su paso breve por Gremio de Brasil, en donde dirigió sólo 17 partidos. La elección responde a su estilo de juego y a la experiencia que aporta.
Por el momento, los trámites contractuales entre su representante y la dirigencia continúan. Lo más probable es que no esté presente este domingo en el partido contra San Lorenzo, donde el interino Carlos Matheu, acompañado de Eduardo Tuzzio, dirigirá al equipo. Quinteros viajará desde Miami el miércoles y llegará el jueves.
El nombre de Quinteros había sonado con fuerza en otros clubes; incluso fue candidato para Boca tras la salida de Fernando Gago, pero finalmente Miguel Ángel Russo fue elegido por la dirigencia del "Xeneize". También rechazó ofertas recientes de Colo-Colo y fue considerado por las selecciones de Chile y Perú.
En Vélez dejó un legado positivo: conquistó la Liga Profesional 2024, llegó a la final de la Copa Argentina y logró un registro de 28 victorias, 13 empates y 9 derrotas en 50 partidos. En contraste, su paso por Gremio fue breve y complicado, con 10 triunfos, 4 empates y 3 derrotas en 17 encuentros. Ahora, Quinteros concretará su deseo de volver a dirigir en Argentina al frente del "Rojo".