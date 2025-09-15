Secciones
DeportesMotores

La decisión de Alpine que podría dejar a Franco Colapinto con una sanción en la Fórmula 1

El motor del auto 43 llegó al límite de componentes permitidos y, si es reemplazado en Bakú, el piloto argentino perderá puestos en la grilla. La estrategia apunta a llegar con mejores condiciones a Singapur.

COLAPINTO, EN ALERTA. Alpine estudia un cambio de motor que significaría una sanción en Bakú COLAPINTO, EN ALERTA. Alpine estudia un cambio de motor que significaría una sanción en Bakú ./X @AlpineF1Team
Hace 1 Hs

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Azerbaiyán con un panorama complejo. El motor del Alpine número 43 ya acumula cuatro carreras consecutivas de uso sin modificaciones y, según el reglamento de la Fórmula 1, cualquier cambio de componentes clave por encima del límite anual implicará una penalización en la grilla de partida.

La situación es heredada. Jack Doohan, quien condujo ese mismo A525 hasta el GP de Miami, consumió buena parte de los cupos disponibles en piezas sensibles como el turbocompresor (TC) y la unidad generadora de calor (MGU-H). Eso dejó a Colapinto sin margen de maniobra y con un quinto motor ya en uso, algo que la FIA sanciona automáticamente.

El desgaste acumulado tras las pruebas de Bélgica, Hungría, Países Bajos e Italia ya impacta en el rendimiento de un monoplaza que de por sí se encuentra entre los menos competitivos del campeonato. Por eso Alpine baraja la opción de reemplazar la unidad este fin de semana en Bakú.

El circuito callejero azerí es uno de los más exigentes del calendario en términos de potencia y fiabilidad. A la vez, es un trazado en el que el equipo espera sufrir en clasificación, por lo que una penalización de cinco puestos por elemento reemplazado no alteraría demasiado el escenario inicial. La contracara sería positiva: llegar con un motor más fresco a Singapur, donde el 5 de octubre se correrá en un circuito técnico en el que la potencia no es tan determinante.

Otros pilotos en la misma situación

Colapinto no es el único bajo la lupa de la FIA. Lewis Hamilton (Ferrari), Yuki Tsunoda (Red Bull), Kimi Antonelli (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin) y Liam Lawson (Racing Bulls) también aparecen “en rojo” en el listado oficial de componentes utilizados. En cambio, su compañero Pierre Gasly todavía dispone de un recambio dentro de lo permitido.

La decisión de Alpine parece inevitable. Si el equipo decide hacer el cambio en Bakú, el argentino pagará la sanción en un escenario menos costoso y quedará mejor posicionado para encarar el tramo final de la temporada.

Temas Fórmula 1ArgentinaPierre GaslyAzerbaiyánFranco ColapintoAlpine
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
2

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
3

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
4

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
5

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas
6

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Más Noticias
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Con Franco García como figura, así quedó el 1x1 de San Martín en la goleada sobre Atlanta

Con Franco García como figura, así quedó el 1x1 de San Martín en la goleada sobre Atlanta

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Comentarios