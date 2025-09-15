La decisión de Alpine que podría dejar a Franco Colapinto con una sanción en la Fórmula 1

El circuito callejero azerí es uno de los más exigentes del calendario en términos de potencia y fiabilidad. A la vez, es un trazado en el que el equipo espera sufrir en clasificación, por lo que una penalización de cinco puestos por elemento reemplazado no alteraría demasiado el escenario inicial. La contracara sería positiva: llegar con un motor más fresco a Singapur, donde el 5 de octubre se correrá en un circuito técnico en el que la potencia no es tan determinante.