La decisión de Alpine que podría dejar a Franco Colapinto con una sanción en la Fórmula 1

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Azerbaiyán con un panorama complejo. El motor del Alpine número 43 ya acumula cuatro carreras consecutivas de uso sin modificaciones y, según el reglamento de la Fórmula 1, cualquier cambio de componentes clave por encima del límite anual implicará una penalización en la grilla de partida.
La situación es heredada. Jack Doohan, quien condujo ese mismo A525 hasta el GP de Miami, consumió buena parte de los cupos disponibles en piezas sensibles como el turbocompresor (TC) y la unidad generadora de calor (MGU-H). Eso dejó a Colapinto sin margen de maniobra y con un quinto motor ya en uso, algo que la FIA sanciona automáticamente.
El desgaste acumulado tras las pruebas de Bélgica, Hungría, Países Bajos e Italia ya impacta en el rendimiento de un monoplaza que de por sí se encuentra entre los menos competitivos del campeonato. Por eso Alpine baraja la opción de reemplazar la unidad este fin de semana en Bakú.
El circuito callejero azerí es uno de los más exigentes del calendario en términos de potencia y fiabilidad. A la vez, es un trazado en el que el equipo espera sufrir en clasificación, por lo que una penalización de cinco puestos por elemento reemplazado no alteraría demasiado el escenario inicial. La contracara sería positiva: llegar con un motor más fresco a Singapur, donde el 5 de octubre se correrá en un circuito técnico en el que la potencia no es tan determinante.
Otros pilotos en la misma situación
Colapinto no es el único bajo la lupa de la FIA. Lewis Hamilton (Ferrari), Yuki Tsunoda (Red Bull), Kimi Antonelli (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin) y Liam Lawson (Racing Bulls) también aparecen “en rojo” en el listado oficial de componentes utilizados. En cambio, su compañero Pierre Gasly todavía dispone de un recambio dentro de lo permitido.
La decisión de Alpine parece inevitable. Si el equipo decide hacer el cambio en Bakú, el argentino pagará la sanción en un escenario menos costoso y quedará mejor posicionado para encarar el tramo final de la temporada.