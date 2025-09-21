Secciones
¿Por qué no suenan las notificaciones de WhatsApp? Truco para solucionarlo

Algunos consejos para que tus comunicaciones dejen de interrumpirse.

LOS MOTIVOS. Fallas del sistema operativo o modificaciones en la configuración podrían ocasionar que se silencien las notificaciones de WhatsApp.
Hace 24 Min

Las notificaciones son la vía más directa que tienen los usuarios para estar al tanto de mensajes, llamadas y alertas en sus dispositivos. Pero no siempre funcionan como deberían, ocasionando verdaderos problemas de comunicación. En algunos casos, WhatsApp permanece en silencio incluso cuando llegan nuevos mensajes, lo que provoca dudas y molestias entre quienes dependen de la aplicación para su vida personal y laboral.

Ante este escenario, resulta clave identificar las causas y aplicar soluciones prácticas para que la experiencia de uso en los teléfonos no se vea afectada.

¿Por qué dejaron de sonar las notificaciones de WhatsApp?

La configuración interna de WhatsApp

Uno de los motivos más comunes se encuentra en los ajustes propios de la aplicación. Si las notificaciones están desactivadas para determinados chats o grupos, el usuario no escuchará sonidos aunque los mensajes lleguen con normalidad. Revisar el menú de “Notificaciones” en WhatsApp suele ser el primer paso para resolver este inconveniente.

Ajustes del teléfono y modos restrictivos

En muchos teléfonos, los problemas también se relacionan con el sistema operativo. Funciones como el modo “No molestar” o las configuraciones de ahorro de batería pueden limitar la actividad en segundo plano, silenciando aplicaciones como WhatsApp. Desactivar estas opciones cuando no son necesarias es fundamental para recuperar el sonido de las alertas.

Otro factor a tener en cuenta son los tonos personalizados. Si el archivo asignado fue eliminado o presenta un error, el aviso no se reproducirá. La solución pasa por elegir un nuevo tono desde la biblioteca del teléfono.

Asimismo, en algunos dispositivos, WhatsApp puede perder permisos relacionados con notificaciones o sonidos. Si estos accesos están desactivados, la aplicación permanecerá en silencio. Verificar la configuración de permisos y reactivarlos suele ser un paso clave para solucionar el problema.

Actualizaciones del sistema operativo y fallos temporales

En 2025, se sumó otra causa recurrente: las actualizaciones incompletas o pendientes tanto del sistema operativo como de WhatsApp. Una versión inestable puede afectar la comunicación entre la aplicación y el dispositivo. Mantener todo actualizado reduce al mínimo estas fallas.

Errores accidentales del usuario

En no pocos casos, el problema se debe a acciones involuntarias: conversaciones o grupos silenciados sin querer. Revisar manualmente cada chat permite descartar que el inconveniente tenga un origen tan simple.

De acuerdo con la información disponible en el sitio oficial de WhatsApp, la recomendación es clara: revisar tanto los ajustes de la aplicación como los del teléfono es el método más efectivo para restablecer las notificaciones sonoras.

