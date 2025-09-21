¿Por qué no suenan las notificaciones de WhatsApp? Truco para solucionarlo

Las notificaciones son la vía más directa que tienen los usuarios para estar al tanto de mensajes, llamadas y alertas en sus dispositivos. Pero no siempre funcionan como deberían, ocasionando verdaderos problemas de comunicación. En algunos casos, WhatsApp permanece en silencio incluso cuando llegan nuevos mensajes, lo que provoca dudas y molestias entre quienes dependen de la aplicación para su vida personal y laboral.