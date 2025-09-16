Secciones
Se realizó la apertura de sobres para la licitación de la obra del Acueducto de Vipos

Se presentaron 10 empresas interesadas en ejecutar la obra, informó el Ministerio de Economía de la Nación.

Acueducto de Vipos. Acueducto de Vipos. ARCHIVO LA GACETA
Hace 35 Min

Este viernes, la Secretaría de Obras Públicas de la Nación realizó la apertura de sobres para la licitación de la obra del Acueducto de Vipos, un proyecto clave para mejorar el suministro de agua potable en la provincia de Tucumán. 

En total, se presentaron 10 empresas oferentes interesadas en ejecutar la obra, informó en un comunicado el Ministerio de Economía de la Nación.

El nuevo acueducto tiene como finalidad garantizar el acceso al agua potable en las localidades de Tapia, San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Villa Carmela.

Según destacaron en Buenos Aires, el Gobierno nacional incorporó nuevos criterios en los procesos licitatorio, lo que permitió ampliar la participación de empresas, reducir los costos y promover una mayor transparencia y competitividad en el procedimiento.

En el acto participaron el gobernador, Osvaldo Jaldo; el ministro de Economía y Producción provincial, Daniel Abad; y representantes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Digeppse), dependiente de la Secretaría de Obras Públicas.

