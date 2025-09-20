Secciones
¿Cómo evitar que WhatsApp vuelva lento tu teléfono con Android?

Con un truco podrás liberarte de una función oculta de la aplicación de mensajería.

PERIÓDICA. Recomiendan una limpieza mensual de los archivos almacenados en los diferentes mensajes recibidos por WhatsApp. PERIÓDICA. Recomiendan una limpieza mensual de los archivos almacenados en los diferentes mensajes recibidos por WhatsApp. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Hace 26 Min

La ralentización de los teléfonos Android es un problema que afecta a millones de usuarios en todo el mundo. Si bien muchas veces se atribuye al desgaste natural del dispositivo, a errores del sistema operativo o a la falta de espacio interno, existe un factor menos visible que suele ser determinante: la gestión que hace WhatsApp del almacenamiento.

Detrás del funcionamiento fluido de la aplicación de mensajería más utilizada del planeta, opera un mecanismo poco conocido: la llamada “papelera de almacenamiento”. Se trata de un espacio oculto donde se acumulan archivos invisibles que, con el tiempo, pueden saturar la memoria de cualquier dispositivo, incluso de los modelos más recientes.

Cada vez que un usuario recibe o envía fotos, videos o documentos a través de WhatsApp, el sistema genera copias de esos archivos. Lo particular es que, aun si el mensaje original se borra del chat, esos elementos permanecen guardados. Con el paso de los meses, terminan ocupando un volumen considerable de memoria, indispensable para que Android ejecute procesos y actualizaciones de manera correcta.

Cómo impacta el almacenamiento de WhatsApp en el rendimiento del teléfono

La saturación de este espacio no solo reduce la capacidad de almacenamiento disponible. También compromete el funcionamiento general del dispositivo: la apertura de aplicaciones se vuelve más lenta, aumentan los bloqueos inesperados y aparecen errores al intentar instalar actualizaciones.

La situación se agrava porque WhatsApp indexa todos esos archivos residuales en sus bases de datos internas. De esa forma, el teléfono debe procesarlos constantemente, lo que incrementa los tiempos de respuesta, genera demoras al enviar mensajes y, en algunos casos, ocasiona cierres imprevistos de aplicaciones. El problema se nota con mayor frecuencia en los usuarios que intercambian grandes cantidades de contenido multimedia a diario.

Cómo liberar espacio de almacenamiento de WhatsApp

Es posible recuperar memoria y mejorar el rendimiento del dispositivo realizando una limpieza periódica. Desde la propia aplicación, el usuario debe ingresar a “Ajustes”, luego a “Almacenamiento y datos” y finalmente a “Administrar almacenamiento”.

Allí es posible visualizar los archivos clasificados por tipo y chat, para eliminar fotos, videos, audios y documentos sin perder las conversaciones. Este procedimiento permite liberar varios gigas en cuestión de minutos y devolver fluidez a los teléfonos.

Además, se recomienda complementar esta práctica con el uso de almacenamiento en la nube, tarjetas microSD o aplicaciones especializadas en optimizar espacio.

