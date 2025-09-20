¿Cómo evitar que WhatsApp vuelva lento tu teléfono con Android?

La situación se agrava porque WhatsApp indexa todos esos archivos residuales en sus bases de datos internas. De esa forma, el teléfono debe procesarlos constantemente, lo que incrementa los tiempos de respuesta, genera demoras al enviar mensajes y, en algunos casos, ocasiona cierres imprevistos de aplicaciones. El problema se nota con mayor frecuencia en los usuarios que intercambian grandes cantidades de contenido multimedia a diario.