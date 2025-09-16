Secciones
Jaldo contradijo los dichos de Milei: “Las variables macroeconómicas están lejos de resolverse”

El mandatario celebró el tono más dialoguista del Presidente, pero advirtió que la crisis económica aún golpea a los hogares.

Hace 58 Min

Tras la inauguración de la segunda etapa de la cárcel de Benjamín Paz, el gobernador Osvaldo Jaldo brindó una conferencia de prensa en la que repasó los avances en infraestructura y opinó sobre el discurso presidencial y la situación económica del país.

El mandatario tucumano se refirió a la importancia de la nueva obra penitenciaria y destacó que Tucumán se ubica “entre las primeras provincias en inaugurar un complejo habitacional de estas características”. Además, valoró la apertura de sobres para la remodelación del aeropuerto internacional Benjamín Matienzo, con una inversión superior a los 50 millones de dólares, y la vuelta de vuelos internacionales de compañías como Copa y Latam.

En relación al mensaje que el presidente Javier Milei dio en cadena nacional al presentar el presupuesto 2026, Jaldo consideró que observó “un presidente más tranquilo, ampliando una convocatoria a sectores políticos que antes no incluía”, aunque aclaró que todavía resta conocer los anexos y la distribución de partidas para las provincias.

Sin embargo, fue contundente al marcar distancia respecto a la visión optimista del jefe de Estado sobre la economía. “No, de ninguna manera. Hasta que la gente no pueda llegar a fin de mes con el sueldo, hasta que no salga del endeudamiento, hasta que no bajen las tasas de interés de las tarjetas de crédito, las variables macroeconómicas están lejos de resolverse”, advirtió.

Jaldo también criticó las altas tasas de financiamiento que afectan al sector privado, recordó que el riesgo país continúa en ascenso y señaló que, si bien el Gobierno nacional logró contener la inflación, ese resultado “no se refleja en las góndolas ni en los salarios de los trabajadores”.

Finalmente, el gobernador pidió separar “lo político de lo institucional” en el marco de la campaña electoral y destacó la buena relación con el Ejecutivo nacional en torno a obras clave para la provincia, como el aeropuerto..

Déficit cero y "doctrina Bukele": las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: "Lo peor ya pasó"
Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
"Una decisión muy valiente": Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF
El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento
Nazur: "Hoy es un día histórico para Tucumán con la finalización del penal de Benjamín Paz"

A los 89 años murió Robert Redford, una de las máximas leyendas de Hollywood

"Una decisión muy valiente": Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: "Lo peor ya pasó"

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Déficit cero y "doctrina Bukele": las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

