Feliz 21 de Septiembre: una guía de fiestas estudiantiles para festejar en Tucumán

La agenda que celebra a los estudiantes y a la llegada de la primavera prevé actividades para disfrutar durante varios días.

EL DIA DEL ESTUDIANTE EN TUCUMÁN. Será una semana de fiestas, música y encuentros.
El 21 de Septiembre no sólo llega la primavera. En la Argentina también se celebra el Día del Estudiante, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, cuyo legado marcó la educación pública. La fecha recuerda el traslado de sus restos en 1888, un año después de su muerte, y con el tiempo se convirtió en una jornada de reconocimiento para alumnos de todo el país.

En Tucumán la efemérides doble se vive de una forma especial. La juventud se adueña de los parques, las calles y las facultades. Y, como un sólo día no alcanza, los festejos se extenderán desde el viernes 19 hasta el martes 23 de septiembre con una agenda llena de fiestas, festivales y encuentros pensados por y para estudiantes. La guía desarrollada a continuación presenta alternativas para el mismo objetivo: que sea un feliz 21 de Septiembre.

Las fiestas por el Día del Estudiante

Viernes 19

Psico Florece: de 14.30 a 21 horas en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán -UNT- (avenida Benjamín Aráoz 800). Actividad organizada por el Centro de Estudiantes.

Fiesta en Artes: de 23 a 6 horas en el edificio ubicado entre las calles Bolívar y Chacabuco, con entrada gratuita hasta las 2. Importante: no se permite ingresar con bebidas.

Sábado 20

Mega encuentro en Arquitectura: de 12 a 20.30 horas en avenida Roca 1.800. Organizan Arquitectura, Bioquímica, Exactas, Medicina, Derecho y Naturales, todas de la UNT.

Fiesta de Geología: de 23.30 a 6 horas en la sede de las calles San Lorenzo y Miguel Lillo. Entradas a $ 4.000 o tres por $ 10.000.

FDE en el Parque 9 de Julio: de 13 a 00 horas, con entrada libre y gratuita (sólo se abona seguro de espectador a $ 3.000). Habrá DJs como Fat, Sebastián Gramajo, Germán Gerez y Facu Juárez, además de bandas tributo a Callejeros, Los Redondos, La Renga, Andrés Calamaro y Fito Páez. El cierre incluirá shows de los DJ David Lozano y Club W.

Domingo 21

Filosofía y Letras: de 12 a 21 horas en la sede de Benjamín Aráoz 800. Estudiantes de la Facultad deben donar un alimento no perecedero para entrar: el resto, un alimento más un bono de $ 2.000. El ingreso será hasta las 18 horas.

Martes 23

Innova Fest: desde las 12 horas en Económicas (Roca 1800), organizada por el Centro de Estudiantes.

El Día del Estudiante se celebra el 21, pero en Tucumán la juventud lo extiende en una agenda que mezcla música, amistad y fiesta. Durante cinco días, los estudiantes se convierten en protagonistas de la ciudad y marcan el pulso de septiembre con la alegría de un nuevo comienzo: la primavera.

