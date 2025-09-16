Feliz 21 de Septiembre: una guía de fiestas estudiantiles para festejar en Tucumán

En Tucumán la efemérides doble se vive de una forma especial. La juventud se adueña de los parques, las calles y las facultades. Y, como un sólo día no alcanza, los festejos se extenderán desde el viernes 19 hasta el martes 23 de septiembre con una agenda llena de fiestas, festivales y encuentros pensados por y para estudiantes. La guía desarrollada a continuación presenta alternativas para el mismo objetivo: que sea un feliz 21 de Septiembre.