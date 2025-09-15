Secciones
La estrategia de Marcelo Gallardo para enfrentar a Palmeiras: las decisiones que pueden marcar la ida

El entrenador analiza variantes defensivas y ofensivas, con dudas sobre la línea de tres centrales y el mediocampo.

NADA LIBRADO AL AZAR. Marcelo Gallardo sabe que no puede fallar de cara a un duelo clave para el Millonario. NADA LIBRADO AL AZAR. Marcelo Gallardo sabe que no puede fallar de cara a un duelo clave para el "Millonario".
Hace 1 Hs

Tras la victoria de River en La Plata frente a Estudiantes, Marcelo Gallardo dejó en claro su satisfacción, aunque también abrió interrogantes sobre el equipo que presentará el miércoles en la ida de los cuartos de final de la Libertadores contra Palmeiras. “Me voy completamente identificado, era lo que necesitábamos para encarar la semana”, destacó el entrenador, equilibrando su elogio entre el gran rendimiento mostrado antes de la expulsión y la solidez que mantuvo el equipo luego de la misma.

Ese desempeño plantea una cuestión clave: el esquema táctico. La línea de tres centrales aportó mayor seguridad, permitió un bloque más compacto y facilitó la presión, además de ofrecer a Enzo Pérez un entorno distinto para manejar el mediocampo. La duda pasa por si este dibujo se repetirá en la serie completa o si fue una solución puntual para la visita a San Pablo.

“Estamos probando variantes según se pueda desarrollar la serie, y tenemos varias opciones. Después elegiremos la que consideremos mejor para este partido. Me gustó mucho lo que mostró el equipo en la primera mitad”, agregó Gallardo en La Plata.

Si decide mantener la defensa con tres centrales, la gran decisión será quién acompañará a Paulo Díaz, quien reemplazó a Enzo Pérez durante los últimos minutos ante Estudiantes. Lautaro Rivero parece fijo por su rendimiento y perfil zurdo como stopper izquierdo, mientras que la otra plaza se debatiría entre Juan Carlos Portillo, adaptado como líbero, o Lucas Martínez Quarta, que aporta jerarquía en partidos de alta exigencia, aunque no atraviesa su mejor momento.

Gonzalo Montiel regresará al lateral derecho tras ausentarse el sábado por la fatiga acumulada de la selección, Enzo Pérez mantendrá su puesto en el mediocampo y "Nacho" Fernández aportará creatividad. El jugador que ocupe el lugar del suspendido Giuliano Galoppo definirá, en buena medida, la estrategia de Gallardo.

Kevin Castaño es una alternativa fuerte, a pesar de su momento irregular. Su experiencia en Europa y en la selección le daría equilibrio al medio, liberando a "Nacho" y los laterales, aunque reduciría la presencia ofensiva. Otra opción es Santiago Lencina, joven con capacidad de desequilibrio que podría ser determinante contra Palmeiras. "Juanfer" Quintero también aparece como una carta útil, incluso desde el banco.

En la ofensiva, Facundo Colidio esperaría su oportunidad, mientras que Sebastián Driussi y Maximiliano Salas conformarían la dupla de ataque.

El probable "11" de River contra Palmeiras:

Franco Armani; Díaz, Portillo o Martínez Quarta y Rivero o Martínez Quarta; Montiel, E. Pérez, Marcos Acuña; Fernández, Castaño o Lencina; Driussi y Salas.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateClub Estudiantes de La PlataLa PlataMarcelo GallardoSebastián DriussiEnzo PérezPalmeiras
