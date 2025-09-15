La estrategia de Marcelo Gallardo para enfrentar a Palmeiras: las decisiones que pueden marcar la ida

Tras la victoria de River en La Plata frente a Estudiantes, Marcelo Gallardo dejó en claro su satisfacción, aunque también abrió interrogantes sobre el equipo que presentará el miércoles en la ida de los cuartos de final de la Libertadores contra Palmeiras. “Me voy completamente identificado, era lo que necesitábamos para encarar la semana”, destacó el entrenador, equilibrando su elogio entre el gran rendimiento mostrado antes de la expulsión y la solidez que mantuvo el equipo luego de la misma.