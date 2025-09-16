Crisis del transporte: “¿Por qué en Tucumán no se puede tener un servicio como corresponde?”

“Crisis hay en todo el país, pero aquí los colectivos no sirven. No sirve la frecuencia, que supera los 50 minutos de lunes a viernes y más de una hora y media los fines de semana. Los usuarios sufren cuando suben a un colectivo que se queda, no llega a destino o no está limpio”, denunció Arnedo, aunque destacó que la línea 19 funciona correctamente gracias a que sus empresarios invierten los subsidios en mejorar el servicio.