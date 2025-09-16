Secciones
LG PlayLA GACETA Central

Crisis del transporte: “¿Por qué en Tucumán no se puede tener un servicio como corresponde?”

El concejal Carlos Arnedo cuestionó el funcionamiento de las empresas y afirmó que, a pesar de los subsidios y aportes constantes del Estado, el servicio "sigue siendo malo".

Hace 2 Hs

El concejal Carlos Arnedo se refirió este martes a la situación del transporte público de pasajeros en San Miguel de Tucumán. Durante una charla con LA GACETA, cuestionó el funcionamiento de las empresas del sector y afirmó que, a pesar de los subsidios y aportes constantes del Estado, el servicio sigue siendo deficiente y los usuarios continúan padeciendo largas esperas y unidades en mal estado.

“Crisis hay en todo el país, pero aquí los colectivos no sirven. No sirve la frecuencia, que supera los 50 minutos de lunes a viernes y más de una hora y media los fines de semana. Los usuarios sufren cuando suben a un colectivo que se queda, no llega a destino o no está limpio”, denunció Arnedo, aunque destacó que la línea 19 funciona correctamente gracias a que sus empresarios invierten los subsidios en mejorar el servicio.

El concejal criticó a las empresas por “vivir de la teta del Estado” durante décadas y aseguró que gran parte de los fondos públicos no se destinan a mejorar la experiencia del usuario. “No es posible que se lleven un buen dinero a través de subsidios, abusando de la preocupación del gobernador y de la intendenta, y que esto no se traslade directamente al servicio”, dijo.

Arnedo explicó que presentó proyectos de ordenanza para reconvertir la flota y modernizar la movilidad urbana, incluyendo la incorporación de vehículos eléctricos, pero sostuvo que el monopolio actual del transporte dificulta cualquier cambio. “Hay que actualizar la movilidad urbana, llamar a licitación pública y permitir que ingresen nuevos actores que quieran invertir y ofrecer un servicio a la altura de la circunstancia”.

ARCHIVO ARCHIVO

El concejal reafirmó su rechazo a los aumentos de boleto, y señaló que votar en contra es necesario mientras persista el modelo actual. Según dijo, el problema de fondo no son los subsidios, sino la matriz de funcionamiento de las empresas, que priorizan sus ganancias por sobre la calidad del servicio y el bienestar de los usuarios.

“Estas cuestiones se repiten porque hay que cambiar los actores de esta película. Los actuales llevan más de 25 o 30 años operando un monopolio que solo perjudica al servicio y encarece el transporte para los ciudadanos”, concluyó.

Temas El PaísCarlos ArnedoNo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
1

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
2

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
3

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
4

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF
5

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento
6

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

Más Noticias
Nazur: “Hoy es un día histórico para Tucumán con la finalización del penal de Benjamín Paz”

Nazur: “Hoy es un día histórico para Tucumán con la finalización del penal de Benjamín Paz”

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

La ciclovía a El Cadillal está congelada por falta de financiamiento

La ciclovía a El Cadillal está congelada por falta de financiamiento

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Comentarios