Crisis del transporte: “¿Por qué en Tucumán no se puede tener un servicio como corresponde?”

El concejal Carlos Arnedo se refirió este martes a la situación del transporte público de pasajeros en San Miguel de Tucumán. Durante una charla con LA GACETA, cuestionó el funcionamiento de las empresas del sector y afirmó que, a pesar de los subsidios y aportes constantes del Estado, el servicio sigue siendo deficiente y los usuarios continúan padeciendo largas esperas y unidades en mal estado.
“Crisis hay en todo el país, pero aquí los colectivos no sirven. No sirve la frecuencia, que supera los 50 minutos de lunes a viernes y más de una hora y media los fines de semana. Los usuarios sufren cuando suben a un colectivo que se queda, no llega a destino o no está limpio”, denunció Arnedo, aunque destacó que la línea 19 funciona correctamente gracias a que sus empresarios invierten los subsidios en mejorar el servicio.
El concejal criticó a las empresas por “vivir de la teta del Estado” durante décadas y aseguró que gran parte de los fondos públicos no se destinan a mejorar la experiencia del usuario. “No es posible que se lleven un buen dinero a través de subsidios, abusando de la preocupación del gobernador y de la intendenta, y que esto no se traslade directamente al servicio”, dijo.
Arnedo explicó que presentó proyectos de ordenanza para reconvertir la flota y modernizar la movilidad urbana, incluyendo la incorporación de vehículos eléctricos, pero sostuvo que el monopolio actual del transporte dificulta cualquier cambio. “Hay que actualizar la movilidad urbana, llamar a licitación pública y permitir que ingresen nuevos actores que quieran invertir y ofrecer un servicio a la altura de la circunstancia”.
El concejal reafirmó su rechazo a los aumentos de boleto, y señaló que votar en contra es necesario mientras persista el modelo actual. Según dijo, el problema de fondo no son los subsidios, sino la matriz de funcionamiento de las empresas, que priorizan sus ganancias por sobre la calidad del servicio y el bienestar de los usuarios.
“Estas cuestiones se repiten porque hay que cambiar los actores de esta película. Los actuales llevan más de 25 o 30 años operando un monopolio que solo perjudica al servicio y encarece el transporte para los ciudadanos”, concluyó.