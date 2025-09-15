Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

La crisis del transporte público en San Miguel de Tucumán volvió a instalarse en la agenda política tras la nota presentada por Aetat a la Municipalidad, en la que los empresarios del sector advirtieron sobre una “situación angustiante”. El concejal Carlos Ale remarcó a LA GACETA que el problema de fondo es la pérdida de confianza de los usuarios y sostuvo que la responsabilidad de controlar el servicio recae en el municipio.