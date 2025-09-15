Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

La crisis del transporte público en San Miguel de Tucumán volvió a instalarse en la agenda política tras la nota presentada por Aetat a la Municipalidad, en la que los empresarios del sector advirtieron sobre una “situación angustiante”. El concejal Carlos Ale remarcó a LA GACETA que el problema de fondo es la pérdida de confianza de los usuarios y sostuvo que la responsabilidad de controlar el servicio recae en el municipio.
“Estamos llegando a un punto en el que el vecino ya no toma el colectivo porque no encuentra un servicio confiable. Eso refleja la verdadera gravedad de la situación”, expresó. Y añadió: “El transporte público de pasajeros es una concesión municipal, por lo tanto es responsabilidad del municipio supervisar y garantizar que funcione. No comparto la mirada de la intendenta cuando dice que es un tema provincial”.
El edil insistió en que el control es clave para la subsistencia del sistema: “Si seguimos de esta manera, en muy poco tiempo el servicio tenderá a desaparecer. No puede ser que los empresarios esperen que el Estado resuelva todos sus problemas sin realizar inversiones propias”.
El impacto de las aplicaciones
Ale también advirtió sobre la competencia de las plataformas digitales como Uber y Moto Uber, que, según señaló, ofrecen tarifas más bajas que el boleto de colectivo.
“Hoy es más barato compartir un viaje en una aplicación que pagar un pasaje en San Miguel de Tucumán. Eso golpea fuertemente al transporte legal y concesionado. El problema es que las aplicaciones no están reguladas y generan riesgos al usuario”, explicó.
En este sentido, criticó que el Concejo haya postergado el debate por razones electorales: “Siempre vamos a estar en campaña en la Argentina, pero no podemos dejar de tratar temas urgentes. Espero que antes de fin de año podamos avanzar en la regulación para aportar, aunque sea, un paliativo a esta crisis”.
Finalmente, remarcó que el objetivo central debe ser garantizar un servicio accesible y seguro para los vecinos: “El transporte público es esencial, y el municipio no puede mirar para otro lado. Hay que darle soluciones a la gente de San Miguel de Tucumán”.