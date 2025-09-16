Cristina Kirchner, tras el discurso de Javier Milei: "El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111"

La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a cargar contra Javier Milei, quien anoche presentó el Presupuesto 2026 con promesas de austeridad fiscal y anuncios de aumentos en jubilaciones, salud y discapacidad. "¿En serio que lo peor ya pasó?”, lanzó.
En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), la ex mandataria argentina se preguntó: "¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?".
"Es todo tan igual que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo", agregó.
Luego, Cristina puso el foco en el eje económico de la cadena nacional. "Tu 'equilibrio' en las cuentas, 'economista experto en crecimiento con o sin dinero', es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica. "El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111", dijo.
El mensaje de Cristina Kirchner tras la cadena nacional de Javier Milei
También hizo referencia al impacto de la situación económica. "Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos, para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida, mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia. La que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila", agregó.
La ex vicepresidenta se refirió al cambio en el tono presidencial, más moderado y menos histriónico, a la hora de hablar en la Cadena. "Estás a tiempo. Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor) pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo", remarcó.
"Haceme caso, largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo", sentenció.
