Cristina Kirchner, tras el discurso de Javier Milei: "El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111"

También hizo referencia al impacto de la situación económica. "Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos, para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida, mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia. La que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila", agregó.