Argentina debutó con un triunfo ante Finlandia en el Mundial de Vóley tras una gran remontada

El inicio había sido cuesta arriba para Argentina. Errores no forzados y la efectividad finlandesa dejaron al equipo en una situación límite. Sin embargo, la historia cambió a partir del tercer set. Ajustes en el bloqueo, mayor precisión en ataque y la jerarquía de sus individualidades le dieron aire a los de Méndez, que fueron creciendo hasta adueñarse del tiebreak.