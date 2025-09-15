Secciones
Argentina debutó con un triunfo ante Finlandia en el Mundial de Vóley tras una gran remontada

La Selección masculina perdía los dos primeros sets en Manila, pero reaccionó y ganó 3-2. Pablo Kukartsev fue el máximo anotador y Luciano De Cecco alcanzó un récord histórico de presencias.

CELESTE Y BLANCA. El festejo argentino tras el debut victorioso en el Mundial de Filipinas. CELESTE Y BLANCA. El festejo argentino tras el debut victorioso en el Mundial de Filipinas.
Hace 1 Hs

La Selección masculina de vóley tuvo un estreno con mucho suspenso en el Mundial de Filipinas, pero supo reaccionar a tiempo y festejó con una remontada memorable. Los dirigidos por Marcelo Méndez se impusieron 3-2 a Finlandia en Manila, luego de estar dos sets abajo, con parciales de 19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11.

El opuesto Pablo Kukartsev, autor de 20 puntos, fue la gran figura en el desenlace, acompañado por Luciano Palonsky, que sumó 19, y el experimentado armador Luciano De Cecco, que ordenó el juego en los momentos más calientes. También fueron claves Jan Martínez y Agustín Loser para sostener la reacción albiceleste.

El inicio había sido cuesta arriba para Argentina. Errores no forzados y la efectividad finlandesa dejaron al equipo en una situación límite. Sin embargo, la historia cambió a partir del tercer set. Ajustes en el bloqueo, mayor precisión en ataque y la jerarquía de sus individualidades le dieron aire a los de Méndez, que fueron creciendo hasta adueñarse del tiebreak.

“Nos sacamos la mochila y nos liberamos de la presión y las inseguridades. Fuimos una familia y lo dimos vuelta con coraje”, resumió Kukartsev tras el encuentro.

La noche en Manila también quedará en el recuerdo de De Cecco, que se convirtió en el primer jugador argentino en disputar seis mundiales. El santafesino, medallista olímpico en Tokio y abanderado en París 2024, superó así el registro histórico de Javier Weber y se consolidó como el referente absoluto del seleccionado en las últimas dos décadas.

Lo que viene

Argentina volverá a jugar esta noche, desde las 23.30, frente a Corea del Sur, el rival más accesible del Grupo C. El cierre de la primera fase será el viernes ante Francia, vigente bicampeón olímpico y candidato principal de la zona.

