Olas de calor extremas: la contaminación industrial las hace 200 veces más probables, según estudio

La investigación publicada en la prestigiosa revista Nature reveló que cerca de una cuarta parte de las más de 200 olas de calor registradas en el mundo entre 2000 y 2023 no podrían explicarse sin el calentamiento global provocado por la actividad humana. Es más, el equipo de científicos calcula que las emisiones de las 180 empresas más contaminantes del planeta son responsables de aproximadamente la mitad del incremento en la intensidad de las olas de calor desde la era preindustrial.