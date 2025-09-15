Ola de calor en España: una masa de aire cálida dejará temperaturas cercanas a los 40 °C esta semana

España vivirá esta semana un episodio de calor extremo más propio de agosto que de septiembre, con temperaturas que alcanzarán o incluso superarán los 40 °C en algunas provincias. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), una masa de aire muy cálida y estable se situará sobre la Península Ibérica, dejando valores muy por encima de lo normal para estas fechas.
Calor anómalo de hasta 10 grados más de lo habitual
Las anomalías térmicas previstas podrían situarse entre 6 y 10 grados por encima de la media en el interior peninsular y en torno a 6 grados en el resto del país. Esto hará que durante varios días consecutivos se superen los 35 °C en regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y el sur de Madrid.
Los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir registrarán los valores más altos, con picos de 38 a 40 °C a la sombra.
Ciudades afectadas por el calor
Sevilla, Córdoba y Jaén: podrían superar los 40 °C entre miércoles y viernes.
Madrid y Zaragoza: máximas previstas de 36 a 37 °C.
Canarias: ascenso notable, con valores de hasta 36 °C en el sur de las islas.
En contraste, el norte peninsular (A Coruña, Oviedo, Santander o Bilbao) se mantendrá en torno a los 24-25 °C.
Noches tórridas y mínimas muy altas
La Aemet advierte que las noches serán especialmente cálidas. En muchas zonas del Mediterráneo, Andalucía y Canarias, las temperaturas mínimas no bajarán de los 20 °C, y en puntos de Jaén, Sevilla y Córdoba podrían superar los 25 °C, lo que se conoce como “noches tórridas”.
Precipitaciones en el norte y estabilidad en el resto del país
El calor dominará la mayor parte del territorio, aunque un frente atlántico dejará nubosidad y lluvias débiles en Galicia, Cantábrico y Pirineo, con posibilidad de chubascos fuertes en el Pirineo oriental y el sistema Ibérico.
El calor continuará la próxima semana
La Aemet ya adelanta que la semana siguiente, entre el 22 y el 28 de septiembre, también será más cálida de lo normal y con precipitaciones escasas, prolongando así este episodio veraniego fuera de temporada.