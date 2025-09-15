Secciones
Ola de calor en España: una masa de aire cálida dejará temperaturas cercanas a los 40 °C esta semana

Calor anómalo de hasta 10 grados más de lo habitual.

Hace 1 Hs

España vivirá esta semana un episodio de calor extremo más propio de agosto que de septiembre, con temperaturas que alcanzarán o incluso superarán los 40 °C en algunas provincias. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), una masa de aire muy cálida y estable se situará sobre la Península Ibérica, dejando valores muy por encima de lo normal para estas fechas.

Las anomalías térmicas previstas podrían situarse entre 6 y 10 grados por encima de la media en el interior peninsular y en torno a 6 grados en el resto del país. Esto hará que durante varios días consecutivos se superen los 35 °C en regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y el sur de Madrid.

Los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir registrarán los valores más altos, con picos de 38 a 40 °C a la sombra.

Ciudades afectadas por el calor

Sevilla, Córdoba y Jaén: podrían superar los 40 °C entre miércoles y viernes.

Madrid y Zaragoza: máximas previstas de 36 a 37 °C.

Canarias: ascenso notable, con valores de hasta 36 °C en el sur de las islas.

En contraste, el norte peninsular (A Coruña, Oviedo, Santander o Bilbao) se mantendrá en torno a los 24-25 °C.

Noches tórridas y mínimas muy altas

La Aemet advierte que las noches serán especialmente cálidas. En muchas zonas del Mediterráneo, Andalucía y Canarias, las temperaturas mínimas no bajarán de los 20 °C, y en puntos de Jaén, Sevilla y Córdoba podrían superar los 25 °C, lo que se conoce como “noches tórridas”.

Precipitaciones en el norte y estabilidad en el resto del país

El calor dominará la mayor parte del territorio, aunque un frente atlántico dejará nubosidad y lluvias débiles en Galicia, Cantábrico y Pirineo, con posibilidad de chubascos fuertes en el Pirineo oriental y el sistema Ibérico.

El calor continuará la próxima semana

La Aemet ya adelanta que la semana siguiente, entre el 22 y el 28 de septiembre, también será más cálida de lo normal y con precipitaciones escasas, prolongando así este episodio veraniego fuera de temporada.

