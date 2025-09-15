Ola de calor en España: una masa de aire cálida dejará temperaturas cercanas a los 40 °C esta semana

España vivirá esta semana un episodio de calor extremo más propio de agosto que de septiembre, con temperaturas que alcanzarán o incluso superarán los 40 °C en algunas provincias. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), una masa de aire muy cálida y estable se situará sobre la Península Ibérica, dejando valores muy por encima de lo normal para estas fechas.