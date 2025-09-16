“Queremos que los vecinos revivan sus recuerdos”: habilitan los botes en el lago San Miguel

La municipalidad de San Miguel de Tucumán sumó una nueva opción de entretenimiento en el parque 9 de Julio: botes y bicicletas acuáticas a pedal para toda la familia, con estrictas medidas de seguridad y respeto por la fauna local.
“El servicio es completamente gratuito y está pensado para que toda la familia pueda pasar un buen momento. Es importante, sobre todo en estos momentos difíciles que atraviesa el país, ofrecer a los vecinos opciones de entretenimiento accesibles y seguras”, destacó a LA GACETA Luciano Chincarini, secretario de Servicios Públicos de lla Capital.
Chincarini explicó que los botes y bicilagos funcionan sin motor a explosión, con el objetivo de proteger la fauna del lago, que incluye patos, gansos y aves migratorias. Además, el recorrido está cuidadosamente delimitado para garantizar tanto la seguridad de los visitantes como la conservación del ecosistema.
El servicio está disponible de martes a viernes de 14 a 20, y los sábados y domingos de 10 a 13 y de 15 a 20. La presencia de guardavidas y el uso obligatorio de chalecos salvavidas forman parte del protocolo de seguridad implementado por la Municipalidad.
El proyecto también forma parte de una iniciativa mayor para rescatar y revitalizar el parque 9 de Julio, uno de los espacios emblemáticos de la ciudad. Chincarini recordó que se han retirado más de 65.000 kilos de basura del lago y se continúa trabajando diariamente en su limpieza y mantenimiento.
“La respuesta de los vecinos ha sido realmente impresionante. Esto demuestra que cuando el municipio ofrece propuestas de entretenimiento gratuitas y de calidad, la comunidad responde y participa activamente. También buscamos que los turistas se sumen y conozcan estas joyas de nuestra ciudad”, agregó.
En paralelo, la Municipalidad trabaja en proyectos para recuperar la histórica confitería del lago y en la revalorización de toda la caminería perimetral, con el objetivo de consolidar el parque 9 de Julio como un espacio de esparcimiento y patrimonio emocional para los tucumanos.