Atlético-River y el problema del Monumental: propiedades en venta y quejas por violencia y vandalismo
A días del partido, crece la preocupación en los alrededores del “José Fierro”. Vecinos denuncian caos y pérdida de valor en sus propiedades, y aseguran que los incidentes contra Rosario Central no fueron hechos aislados.
CAOS. Según aseguran los vecinos del barrio, cada partido de Atlético en casa es motivo de problemas. LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Club Atlético River PlateSan Miguel de TucumánClub Atlético IndependienteClub Atlético Rosario CentralIgnacio GolobiskyEugenio Agüero GamboaLiga Profesional de FútbolJoaquín Girvau
Lo más popular