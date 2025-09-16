De ser uno de los personajes más queridos de Chiquititas a vender contenido para adultos: ¿de quién se trata?

Sebastián Francini es un nombre que despierta nostalgia en toda una generación. Su rostro se volvió inolvidable en la década del 90 gracias a su papel de Nacho en Chiquititas, la exitosa ficción creada por Cris Morena que marcó a miles de chicos. Aquel niño carismático no solo se ganó el corazón del público infantil, sino que también brilló en cine junto a Guillermo Francella en Mi papá es un ídolo y se llevó un Martín Fierro como actor revelación en 1999.
Con la adolescencia llegaron nuevos desafíos y, aunque participó en ficciones como Atracción x4, su presencia en la televisión comenzó a ser menos frecuente. Sin embargo, Francini nunca se alejó del mundo artístico.
Del teatro a una nueva etapa digital
En los últimos años, el actor encontró en el teatro una plataforma para explorar otros matices de su carrera. Su participación en Sex, viví tu experiencia, la provocadora obra de José María Muscari, le permitió conectar con un público adulto y mostrar una faceta más osada.
El verdadero punto de quiebre llegó recientemente, durante unas vacaciones en Tulum, México, junto a su pareja, la influencer Cata Cohan. Allí anunció el lanzamiento de un canal exclusivo en Telegram, donde ofrecerá contenido erótico, material inédito y la posibilidad de interactuar directamente con sus seguidores a través de mensajes privados.
“Van a poder acceder a material que nadie más tiene. Me van a ver como nunca antes”, adelantó Francini en un video publicado en Instagram.
Una reinvención en marcha
Con más de 57 mil seguidores en redes sociales, Sebastián Francini consolida una nueva etapa en la que combina fitness, música y emprendimientos personales. Su apuesta por Telegram representa una forma de independizarse de los medios tradicionales y explorar un mercado en pleno crecimiento: el entretenimiento para adultos.