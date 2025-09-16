De ser uno de los personajes más queridos de Chiquititas a vender contenido para adultos: ¿de quién se trata?

Sebastián Francini es un nombre que despierta nostalgia en toda una generación. Su rostro se volvió inolvidable en la década del 90 gracias a su papel de Nacho en Chiquititas, la exitosa ficción creada por Cris Morena que marcó a miles de chicos. Aquel niño carismático no solo se ganó el corazón del público infantil, sino que también brilló en cine junto a Guillermo Francella en Mi papá es un ídolo y se llevó un Martín Fierro como actor revelación en 1999.