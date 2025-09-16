Panqueques fit de banana: la receta rápida, rica y 100% saludable

Una de las recetas más fáciles de preparar y a la vez más saludables son los panqueques de banana sin harinas. Se trata de una preparación que puede convertirse en los desayunos predilectos de todas las mañanas debido a la rapidez con la que se elaboran y a la sencillez de su lista de ingredientes que tan solo se extiende a tres de ellos.
Para hacer esta receta de panqueques solo necesitamos tres ingredientes: huevos, bananas y canela, una lista un poco acotada pero que sin embargo hace a esta preparación una de alto valor nutricional. Los huevos están naturalmente llenos de proteína, vitamina A, vitamina D y hierro, mientras que las bananas aportan una gran cantidad de potasio, vitamina B6 y fibra. A la vez, esta última fruta es naturalmente dulce, lo que implica que no es necesario agregar ningún tipo de azúcar extra.
¿Cómo preparar los panqueques de banana con tan solo tres ingredientes?
Otra característica que hace a esta receta una ideal es la versatilidad de la misma. Podemos agregar en la superficie los ingredientes que queramos, ajustándola a nuestros gustos. Yogurt, queso, fruta, pasta de maní, miel o frutos secos, esta preparación admite todas las posibilidades. A la vez es una elaboración ideal tanto para llevar de colación al trabajo o para la escuela, donde son muy prácticos y sencillos de consumir para los más pequeños.
Además esta receta es libre de gluten y de lácteos por lo que se ajusta a una gran cantidad de dietas que también abarcan las bajas en carbohidratos de nulo valor nutricional y son ideales para los momentos en que se desea incorporar alimentos más saludables.
Ingredientes
Preparar esta receta es muy sencillo, como dijimos solo necesitamos tres ingredientes:
- 8 huevos batidos
- 4 bananas maduras y pisadas
- 2 cucharaditas de canela
- 2 cucharaditas de aceite de coco para engrasar la sartén
Elaboración
1. Mezclamos las bananas, los huevos y la canela con un tenedor.
2. Derretimos el aceite de coco en una sartén sobre una hornalla ea fuego medio-fuerte.
3. Con una cuchara colocamos ⅓ de taza de la mezcla en la sartén para formar los panqueques. Cuando estos estén dorados, rápidamente lo damos vuelta con una espátula. Una vez que estén dorados en el otro lado, los retiramos de la sartén y lo dejamos enfriar. Repetimos los mimos pasos con el resto de mezcla y servimos con yogurt y nuestra fruta favorita.