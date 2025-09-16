Cuáles son los bancos que mejor pagan el plazo fijo esta semana

Los ahorristas siguen buscando maneras de hacer que el dinero rinda todo lo posible. En el rastreo de los modos de inversión favoritos de los argentinos, rondan siempre los plazos fijos que representan un riesgo bajo para el capital disponible con ingresos asegurados en plazos cortos.
Este lunes 16 de septiembre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó las tasas de interés de los plazos fijos actualizadas. La tabla comparativa sirve a los inversores que quieren evitar perder poder adquisitivo para saber cuánto podrían ganar con una inversión en pesos a 30 días.
Bancos con mejores tasas para plazo fijo
El BCRA ofrece una tabla con las entidades financieras que funcionan en el país y que ofrecen las inversiones en plazo fijo. Esta tabla está conformada por los bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también a los que informaron la tasa que ofrecen a los inversores que no sean sus clientes.
Algunos bancos mejoraron su tasa de interés anual (TNA) en las últimas semanas para ahorristas minoristas y pasaron de pagar poco menos del 30% a pagar cerca del 50% en intereses. Los valores se vuelven tentadores si se compara con la inflación prevista para 2025, que sería menor a este indicador.
- Banco Macro: 40.5%
- Banco Hipotecario: 45.5%
- Banco Nación: 47%
- Banco del Chubut: 51%
- Banco de Córdoba: 52%
- Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 54.4%
- Banco Meridian: 54.4%
- Banco Voii: 55%
Las tasas ofrecidas a clientes y no clientes depende de cada entidad financiera. Las decisiones de las autoridades bancarias se enmarcan en la disposición del BCRA que el año pasado dispuso la desregulación de tasas mínimas de interés para depósitos en pesos.
Rendimiento de billeteras virtuales para plazo fijo
Las billeteras virtuales constituyen una alternativa para quienes buscan liquidez inmediata y no plazos tan extendidos e inmodificables como los de los bancos. Estas son las opciones que mejores intereses dan a sus usuarios.
- Prex Argentina: 45,04%
- Naranja X: 43%
- Ualá: 40%
- Claro Pay: 39,57%
- Mercado Pago: 31,61%