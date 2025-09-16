Secciones
EconomíaNoticias económicas

Cuáles son los bancos que mejor pagan el plazo fijo esta semana

Los montos se enmarcan en la disposición nacional de no establecer mínimos para las inversiones en plazo fijo para minoristas.

Las billeteras virtuales también se establecen como alternativas para quienes buscan hacer rendir su capital. Las billeteras virtuales también se establecen como alternativas para quienes buscan hacer rendir su capital.
Hace 2 Hs

Los ahorristas siguen buscando maneras de hacer que el dinero rinda todo lo posible. En el rastreo de los modos de inversión favoritos de los argentinos, rondan siempre los plazos fijos que representan un riesgo bajo para el capital disponible con ingresos asegurados en plazos cortos.

Negocios e inversiones: ¿las cadenas de oro heredadas de la abuela son rentables?

Negocios e inversiones: ¿las cadenas de oro heredadas de la abuela son rentables?

Este lunes 16 de septiembre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó las tasas de interés de los plazos fijos actualizadas. La tabla comparativa sirve a los inversores que quieren evitar perder poder adquisitivo para saber cuánto podrían ganar con una inversión en pesos a 30 días.

Bancos con mejores tasas para plazo fijo

El BCRA ofrece una tabla con las entidades financieras que funcionan en el país y que ofrecen las inversiones en plazo fijo. Esta tabla está conformada por los bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también a los que informaron la tasa que ofrecen a los inversores que no sean sus clientes.

Algunos bancos mejoraron su tasa de interés anual (TNA) en las últimas semanas para ahorristas minoristas y pasaron de pagar poco menos del 30% a pagar cerca del 50% en intereses. Los valores se vuelven tentadores si se compara con la inflación prevista para 2025, que sería menor a este indicador.

- Banco Macro: 40.5%

- Banco Hipotecario: 45.5%

- Banco Nación: 47%

- Banco del Chubut: 51%

- Banco de Córdoba: 52%

- Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 54.4%

- Banco Meridian: 54.4%

- Banco Voii: 55%

Las tasas ofrecidas a clientes y no clientes depende de cada entidad financiera. Las decisiones de las autoridades bancarias se enmarcan en la disposición del BCRA que el año pasado dispuso la desregulación de tasas mínimas de interés para depósitos en pesos.

Rendimiento de billeteras virtuales para plazo fijo

Las billeteras virtuales constituyen una alternativa para quienes buscan liquidez inmediata y no plazos tan extendidos e inmodificables como los de los bancos. Estas son las opciones que mejores intereses dan a sus usuarios.

- Prex Argentina: 45,04%

- Naranja X: 43%

- Ualá: 40%

- Claro Pay: 39,57%

- Mercado Pago: 31,61%

Temas Banco Nación de la República ArgentinaBanco NaciónBanco Central de la República Argentina BCRA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
1

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
2

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
3

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
4

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento
5

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

Investigan al docente acusado de intentar raptar a dos chicas
6

Investigan al docente acusado de intentar raptar a dos chicas

Más Noticias
Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Comentarios