Cuánto cuesta mantener un niño, según la canasta de crianza de Indec

¿Cuánto dinero se necesita para mantener a un niño, según Indec?

El valor mensual de la canasta de crianza, para cada uno de los tramos de edad, correspondiente a agosto de 2025 es de $432.161 para los menores de un año, de $513.406 para los niños y niñas de 1 a 3 años, de $430.996 para los de 4 a 5 años y de $542.183 para los de 6 a 12 años, según explicitó el informe de agosto.