Alerta meteorológica amarilla: el SMN advirtió a una provincia por lluvias de gran intensidad

Hasta el mediodía las temperaturas rondarán entre los 7°C y 12°C, con un cielo cubierto de neblina. Durante el termómetro se mantendrá en el mismo rango así como el se mantendrá cielo mayormente nublado y durante la noche las probabilidades de precipitación crecerán en un 10% mientras que el medidor marcará entre los 13°C y 22°C.