Alerta meteorológica amarilla: el SMN advirtió a una provincia por lluvias de gran intensidad

Para la jornada del martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio aviso de que solo una pequeña porción del territorio argentino se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por lluvias de gran intensidad, mientras que el resto del país no se enfrentará a fenómenos fuera de lo normal.
El SMN anunció que hoy los fenómenos climáticos severos no causarán sobresaltos en las provincias, excepto por una mínima porción del noroeste de Chubut, que se verá afectada por lluvias de gran intensidad. De acuerdo con el organismo, las precipitaciones tendrán lugar en el mediodía de este martes.
Alerta meteorológica para una localidad argentina
La Cordillera de Cushamen, una comuna rural de Chubut, podría enfrentar los efectos de lluvias de gran magnitud. Según el SMN, "el área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas", detallaron
Ante el fenómeno con capacidad de daño e interrupción de las actividades cotidianas, el SMN proporcionó algunas recomendaciones.
1- Evitá actividades al aire libre.
2- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
3- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
4- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
El pronóstico del tiempo en Tucumán
En nuestra provincia,el pronóstico del SMN indicó que hoy será una jornada calurosa aunque no se presentarán sobresaltos climáticos. La máxima de hoy será de 29°C mientras que la mínima será de 18°C, dando inicio a una semana de temperaturas más altas y precipitaciones.
Hasta el mediodía las temperaturas rondarán entre los 7°C y 12°C, con un cielo cubierto de neblina. Durante el termómetro se mantendrá en el mismo rango así como el se mantendrá cielo mayormente nublado y durante la noche las probabilidades de precipitación crecerán en un 10% mientras que el medidor marcará entre los 13°C y 22°C.