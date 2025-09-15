El tiempo en Tucumán: se esperan temperaturas veraniegas esta semana

Las condiciones del tiempo serán similares mañana, con mucha nubosidad y con una mínima de 15 °C, mientras que la máxima llegaría a los 28 °C. Esa tendencia se sostendría el miércoles, con una mínima de 18 °C y una máxima de 30 °C, mientras que los días más calídos serían el jueves y el viernes, con máximas de 32 °C y 33 °C, respectivamente.