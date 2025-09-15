El tiempo en Tucumán: se esperan temperaturas veraniegas esta semana

El ingreso de un frente cálido promete temperaturas veraniegas para esta semana, con picos que superarían los 30 °C, de acuerdo con el pronóstico del tiempo. Para hoy se esperan al menos 27 °C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la nubosidad y la humedad, durante la mañana, fue de alrededor del 80%, mientras que la temperatura mínima quedó registrada en 18 °C.
La temperatura subirá hacia el mediodía hasta los 24 °C, mientras que la nubosidad descendería hasta el 35 % y la humedad hasta un 50%. Los vientos serán moderados desde el sector sur.
Durante la tarde se alcanzará la máxima de 27 °C, con una nubosidad en ascenso hasta superar el 60%. La humedad también se elevará por encima del 50% y los vientos seguirán siendo moderados, desde el sector sudeste.
Para la noche el SMN anticipa una nubosidad del 60% y una humedad del 75%, mientras que la temperatura cederá hasta los 20 °C, con vientos leves del noroeste.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
Las condiciones del tiempo serán similares mañana, con mucha nubosidad y con una mínima de 15 °C, mientras que la máxima llegaría a los 28 °C. Esa tendencia se sostendría el miércoles, con una mínima de 18 °C y una máxima de 30 °C, mientras que los días más calídos serían el jueves y el viernes, con máximas de 32 °C y 33 °C, respectivamente.