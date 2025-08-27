Freddy Adu le da a Lamine Yamal un consejo, que encierra una crítica a Nicki Nicole: “Si vas de vacaciones con una mujer mayor, asegúrate de que sea tu madre”

Yamal, la gran estrella emergente del Barça

Con apenas 18 años, Lamine Yamal ya es considerado la gran joya de la cantera culé y una de las mayores promesas del fútbol mundial. Su crecimiento en el Barça lo ha convertido en una pieza clave del presente y futuro del equipo. Ahora, más allá de su calidad en el césped, enfrenta el desafío de manejar la exposición mediática que conlleva ser una estrella global.