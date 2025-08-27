Secciones
Freddy Adu le da a Lamine Yamal un consejo, que encierra una crítica a Nicki Nicole: “Si vas de vacaciones con una mujer mayor, asegúrate de que sea tu madre”

La relación del jugador (18) del Barcelona, con la cantante argentina de 25 años está en boca de todos.

Hace 2 Hs

El joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, no solo acapara titulares por su rendimiento en el campo, sino también por su vida personal. En los últimos días, la relación del futbolista con la cantante Nicki Nicole ha despertado gran interés mediático, y hasta el exfutbolista Freddy Adu ha querido darle un consejo público.

Freddy Adu advierte sobre las distracciones fuera del campo

Freddy Adu, quien en su día fue considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial pero nunca llegó a consolidarse, habló sobre la necesidad de que Yamal mantenga el foco en su carrera:

“Mi consejo sería que se concentrara, entrenara y se concentrara en su arte. Porque habrá muchas distracciones. Y estoy seguro de que las hay ahora mismo”.

El exjugador de la selección estadounidense, que debutó con solo 16 años y fue en su momento el futbolista mejor pagado de la MLS, conoce de primera mano lo que supone cargar con la etiqueta de “estrella precoz” y cómo los factores externos pueden desviar el camino hacia el éxito.

La indirecta sobre Nicki Nicole y su relación con Yamal

Adu hizo referencia a las imágenes de Yamal de vacaciones junto a la cantante argentina:

“He visto en los periódicos que estaba con una mujer mucho mayor que él, o algo así, de vacaciones, y todo el mundo habla de ello. Todo lo que hace va a ser tema de conversación. Si vas de vacaciones con una mujer mayor, ¡asegúrate de que solo vayas con tu madre!”.

El exfutbolista insistió en que, a estas alturas, cualquier movimiento del jugador blaugrana será analizado con lupa:

“Pase lo que pase, se hablará de ello y habrá muchas distracciones”.

El ejemplo de Freddy Adu: de promesa a advertencia

Freddy Adu debutó con la selección de Estados Unidos con 16 años, 7 meses y 20 días, convirtiéndose en el más joven en hacerlo. Antes, con apenas 14 años, ya brillaba en la MLS y firmó un millonario contrato con Nike. Sin embargo, su carrera no cumplió las expectativas: tras intentos fallidos en Europa —incluidas pruebas con el Manchester United de Sir Alex Ferguson—, pasó por 14 clubes distintos hasta retirarse con 33 años.

Su testimonio y advertencia a Yamal tienen un peso especial porque reflejan lo que puede ocurrir cuando la presión y las distracciones superan al talento.

Yamal, la gran estrella emergente del Barça

Con apenas 18 años, Lamine Yamal ya es considerado la gran joya de la cantera culé y una de las mayores promesas del fútbol mundial. Su crecimiento en el Barça lo ha convertido en una pieza clave del presente y futuro del equipo. Ahora, más allá de su calidad en el césped, enfrenta el desafío de manejar la exposición mediática que conlleva ser una estrella global.

