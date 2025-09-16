Lunes frenético: tregua por ATN y la ley de discapacidad, y tensión en el Congreso

1- Milei no vetará la ley de discapacidad, afirmó Francos
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, confirmó que el Gobierno promulgará la ley de discapacidad, aunque aclaró que no la reglamentará hasta definir de dónde saldrán los recursos para financiar su implementación. “El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente”, afirmó el funcionario de Javier Milei. Agregó que, por ello, a él le gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso” y ver “cómo se puede contemplar” la instrumentación. “Porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”, insistió. La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación estimó que la iniciativa podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493.000 y 946.000 personas, con un refuerzo fiscal de entre $1.889.371 y $3.627.495 millones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI.
2- Catalán juró como ministro: “Mejorar el diálogo federal”
El presidente Javier Milei le tomó juramento al tucumano Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior de la Nación, una designación que se anunció poco después de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de provincia de Buenos Aires. El hombre de confianza de Guillermo Francos, hasta el momento, se había desempeñado como vicejefe de Gabinete del Interior y, previo a ello, en la Secretaría del Interior. Además, es el segundo tucumano que es nombrado ministro del Poder Ejecutivo Nacional desde el retorno de la democracia (el anterior había sido el actual senador peronista Juan Manzur). “Trabajaremos para mejorar el diálogo federal y fortalecer las instituciones que nos representan a todos”, aseveró Catalán, que además preside el partido La Libertad Avanza en Tucumán.
3- La Casa Rosada envía ATN a cuatro provincias
En medio de un clima de tensión con los gobernadores por el ajuste y la distribución de recursos, el presidente Javier Milei envió un aporte del tesoro nacional (ATN) a cuatro provincias. La asignación de estas partidas se difundió a través de la consultora Politikon Chaco. Misiones, que tiene por gobernador a Hugo Passalacqua, recibió $4.000 millones. Y las gestiones de Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y de Leandro Zdero (Chaco) percibieron $3.000 millones y $2.500 millones, respectivamente, mientras que al santafesino Maximiliano Pullaro -quien forma parte de Provincias Unidas- se le giraron $3.000 millones. Entre enero y agosto de este año, la Nación distribuyó $104.500 millones en ATN, siendo Neuquén ($15.000 millones) y Salta ($12.000 millones) los distritos más beneficiados. La afectación de estos fondos, previstos en la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, es motivo de controversias entre la Nación y las provincias, que habían motorizado un nuevo sistema de reparto a través del COngreso de la Nación, aunque finalmente el cambio fue rechazado por la gestión de Milei.
4- La mesa política se reunió por segunda vez en la Casa Rosada
La mesa política nacional, conformada por disposición del presidente Javier Milei tras las elecciones bonaerenses, se reunió por segunda vez. El líder de La Libertad encabezó el encuentro, convocado en la Casa Rosada. Estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se sumó con alguna demora al mitin, que se desarrolló durante una hora y media.
5- Cristina Kirchner no podrá votar en las elecciones de octubre
La Cámara Nacional Electoral revocó el fallo que habilitaba a la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a votar en las elecciones legislativas de octubre. Los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas dejaron sin efecto la decisión de la jueza Mariel Borruto, quien había ordenado mantener a la ex jefa de Estado en el padrón electoral de Santa Cruz a pesar de la condena en la causa “Vialidad”. Tras la confirmación de la sentencia, el tribunal había enviadola notificación correspondiente para que CFK sea excluida del padrón, pero el Juzgado Federal de Río Gallegos decidió mantenerla, al sostener que “privar el derecho a votar infringe los estándares de nuestro más alto tribunal, ello sin perder de vista que las normas cuestionadas no superan los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad, exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Si bien la CNE declaró inconstitucional la aplicación automática de la prohibición, consideró, en este caso, que “resulta factible que en ciertos casos el legislador pueda considerar justificada la aplicación de la pena accesoria de inhabilitación”, como en delitos de corrupción, crimen organizado, lavado de activos, malversación de fondos públicos, defraudación contra la administración pública, entre otros, consignó TN.
6- Sesiones de alta tensión en el Congreso por los vetos de Milei
La oposición de la Cámara de Diputados confirmó una sesión especial para mañana, en la que buscará debatir los vetos presidenciales y avanzar en la creación de comisiones investigadoras sobre temas que incomodan al Gobierno de Javier Milei. El pedido responde al rechazo que el Presidente aplicó a dos normas aprobadas por el Congreso: la ley de financiamiento universitario, que preveía actualizar por inflación los fondos para las universidades y reabrir paritarias del sector, y la de emergencia pediátrica, destinada a reforzar recursos hospitalarios y recomponer los ingresos del personal de salud infantil. El jueves, en tanto, la Cámara de Senadores tendrá una sesión cargada de tensión política. Aunque el objetivo es consensuar una agenda con iniciativas postergadas desde hace meses, el foco estará en el veto presidencial sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinados a las provincias. Con la negativa, la Casa Rosada volvió a tensar la relación con los gobernadores a pesar de que el Gobierno había expresado su intención de recomponer el vínculo.