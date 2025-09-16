Lunes frenético: tregua por ATN y la ley de discapacidad, y tensión en el Congreso

5- Cristina Kirchner no podrá votar en las elecciones de octubre

La Cámara Nacional Electoral revocó el fallo que habilitaba a la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a votar en las elecciones legislativas de octubre. Los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas dejaron sin efecto la decisión de la jueza Mariel Borruto, quien había ordenado mantener a la ex jefa de Estado en el padrón electoral de Santa Cruz a pesar de la condena en la causa “Vialidad”. Tras la confirmación de la sentencia, el tribunal había enviadola notificación correspondiente para que CFK sea excluida del padrón, pero el Juzgado Federal de Río Gallegos decidió mantenerla, al sostener que “privar el derecho a votar infringe los estándares de nuestro más alto tribunal, ello sin perder de vista que las normas cuestionadas no superan los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad, exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Si bien la CNE declaró inconstitucional la aplicación automática de la prohibición, consideró, en este caso, que “resulta factible que en ciertos casos el legislador pueda considerar justificada la aplicación de la pena accesoria de inhabilitación”, como en delitos de corrupción, crimen organizado, lavado de activos, malversación de fondos públicos, defraudación contra la administración pública, entre otros, consignó TN.