Hoy arranca el Congreso Provincial de Alfabetización

“En este Mes de la Alfabetización, que tiene como eje prioritario y como política de estado la alfabetización, que es un derecho de todos los chicos, hemos concentrado muchísimas actividades, entre ellas la capacitación en inteligencia artificial para todos los docentes del sistema educativo -señaló la ministra-. Pero, además, nos hemos propuesto que los docentes todos los días, en todas las escuelas, hagan leer a los niños y adolescentes en la clase para que los chicos escuchen la pronunciación, la entonación y puedan, a partir de esta lectura, analizar y desarrollar su espíritu crítico”.