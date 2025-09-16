Hoy arranca el Congreso Provincial de Alfabetización

Desde las 8.30 de hoy y en el Club Caja Popular arrancará el Congreso Provincial de Alfabetización. El evento se extenderá hasta el jueves y promete ser importante.
“Hoy la alfabetización no es tan solo aprender a leer y escribir, el desafío que tenemos los docentes es mucho mayor, tenemos que aprender a manejarnos en el mundo digital. La inteligencia artificial ya está entre nosotros, los chicos entran al ChatGPT y le van pidiendo cosas, y los docentes debemos saber cómo sacar provecho de esto en nuestras aulas, enseñarles cómo se pide información y con qué precisión hay que darla”, reflexionó la ministra de Educación, Susana Montaldo.
El encuentro, que tiene como lema “Hacia nuevas oportunidades y desafíos educativos”, contará con la participación de destacadas figuras de nivel nacional. Ya se ha inscripto 15.000 docentes. Será con modalidad semipresencial para garantizar la máxima cantidad de asistentes. Las sedes presenciales serán, además del Club Caja Popular de Ahorros, el Salón Villa Ángela de Monte Bello, Aguilares.
“En este Mes de la Alfabetización, que tiene como eje prioritario y como política de estado la alfabetización, que es un derecho de todos los chicos, hemos concentrado muchísimas actividades, entre ellas la capacitación en inteligencia artificial para todos los docentes del sistema educativo -señaló la ministra-. Pero, además, nos hemos propuesto que los docentes todos los días, en todas las escuelas, hagan leer a los niños y adolescentes en la clase para que los chicos escuchen la pronunciación, la entonación y puedan, a partir de esta lectura, analizar y desarrollar su espíritu crítico”.
La agenda para hoy será cargada. A las 8.30 dará inicio el congreso y se esperan conferencias de los siguientes especialistas: Valeria Abusamra, María José Borsani, Laura García, Diego Chichizola, Carola Hermida y Luis Ángel Roldán.
Impacto de la IA
En el marco de este nuevo concepto de alfabetización, que asume la educación en Tucumán, incluir la lectura, la escritura y la comprensión de textos en entornos digitales va a empezar a formar parte de la actividad diaria de los docentes. “De allí que hemos decidido reflexionar sobre el impacto de la incorporación de la IA en estas habilidades, que es lo que veremos, entre otros temas, en el Congreso de Alfabetización. Necesitamos asumir nuevas habilidades específicas para realizar una lectura exitosa, lo que a su vez implica nuevas estrategias de intervención docente que permitan desarrollar procesos de aprendizaje profundos”, expresó Montaldo.
A su vez, la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo, explicó: “el Congreso tiene como eje prioritario la alfabetización como política educativa prioritaria. Mediante ponencias de destacados especialistas en educación trataremos de dilucidar qué significa alfabetización en el siglo XXI, y cómo lograr la transversalidad de la alfabetización. Hoy nuestro desafío es enseñar a leer y escribir en diversos contextos, sin dejar de lado la literatura infantil y juvenil, y garantizando el derecho a la lectura de todos los alumnos”.