Un tema clave entra en debate: la alfabetización

Desde el área de letras, expondrán la fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Leer, Patricia Mejalelaty (“El derecho a leer. De la teoría a la práctica”), la doctora en Letras de la UNT e investigadora del Conicet, Laura García (“Literatura, imaginación y mediación: un entusiasmo y varias interrupciones”) y la fundadora de Jitanjáfora, redes sociales para la promoción de la lectura y la escritura, Carola Hermida (“Lo corriente, las corrientes y las contracorrientes. Literatura para las infancias y juventudes en las aulas”). También participará el profesor Daniel Feldman, del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación de la UBA y coordinador del proyecto de reformulación curricular del ciclo superior de educación media de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.