La Eeaoc dejó su huella en el Congreso Internacional de Caña en Colombia

Del 22 al 31 de agosto, se llevó a cabo en la ciudad colombiana de Cali el XXXII° Congreso Centenario de la Sociedad Internacional de Técnicos de la Caña de Azúcar (Issct, por sus siglas en inglés), que reunió investigadores, técnicos y productores de más de 70 países. Todos ellos compartieron avances científicos y tecnológicos en todas las etapas de la cadena productiva del cultivo. La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) participó con una delegación destacada que presentó más de 30 trabajos entre presentaciones orales y pósters, que reflejaron la diversidad y la profundidad de las líneas de investigación institucional, y consolidaron el posicionamiento de la Eeaoc como referente regional en innovación para el sector sucroenergético.