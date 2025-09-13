Secciones
EconomíaSECTOR SUCROALCOHOLERO

La Eeaoc dejó su huella en el Congreso Internacional de Caña en Colombia

La delegación de la entidad presentó más de 30 trabajos, con los cuales consolidó su lugar como referente regional en innovación para el sector.

IMPACTO. En Cali, la Eeaoc fortaleció vínculos con instituciones de referencia mundial en investigación cañera, lo que abrió oportunidades de cooperación. IMPACTO. En Cali, la Eeaoc fortaleció vínculos con instituciones de referencia mundial en investigación cañera, lo que abrió oportunidades de cooperación.
Hace 8 Hs

Del 22 al 31 de agosto, se llevó a cabo en la ciudad colombiana de Cali el XXXII° Congreso Centenario de la Sociedad Internacional de Técnicos de la Caña de Azúcar (Issct, por sus siglas en inglés), que reunió investigadores, técnicos y productores de más de 70 países. Todos ellos compartieron avances científicos y tecnológicos en todas las etapas de la cadena productiva del cultivo. La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) participó con una delegación destacada que presentó más de 30 trabajos entre presentaciones orales y pósters, que reflejaron la diversidad y la profundidad de las líneas de investigación institucional, y consolidaron el posicionamiento de la Eeaoc como referente regional en innovación para el sector sucroenergético.

Aportes de primer nivel

El equipo técnico del programa Caña de Azúcar de la Eeaoc aprovechó el foro para fortalecer vínculos con pares internacionales, para identificar nuevas oportunidades de cooperación y para promover la transferencia de conocimientos al sector productivo.

Entre los temas que presentó la entidad agrocientífica de Tucumán se destacan los siguientes:

• Mejoramiento genético y variedades TUC, con estudios sobre diversificación varietal, respuesta a heladas y resistencia a enfermedades clave, como carbón y roya marrón.

• Biotecnología y vitroplantas, con avances en selección genómica, en mapeo de marcadores ligados a resistencia, en uso de marcadores moleculares para estudios de diversidad genética, en desarrollo de líneas transgénicas resistentes a plagas, en introducción de genes para tolerancia a estrés abiótico (sequía y salinidad), en aplicación de bioestimulantes y en mejoras en la micropropagación libre de patógenos.

• Sanidad vegetal y suelos, con investigaciones sobre enfermedades como estría roja, estado actual del carbón en Tucumán, impacto del riego con vinaza en suelos y zonificación productiva de la caña.

Los investigadores del área industrial de la Eeaoc presentaron avances de bioenergía para la caña de Tucumán y sustentabilidad y ambiente

• Calidad industrial y procesos fabriles, con índices de selección basados en compuestos no azúcares, optimización del consumo de vapor en evaporadores y mejoras en métodos de análisis mediante NIRS.

• Bioenergía y subproductos, con estudios sobre la influencia del calentamiento de la melaza en la pérdida de azúcares fermentecibles y en la eficiencia de la fermentación alcohólica, gasificación de residuos de cosecha para reducir emisiones y el uso de bagazo con adición de metales alcalinos y vinaza deshidratada para mejorar el proceso de gasificación, caracterización de cenizas y biomasas lignocelulósicas, así como la evaluación del sorgo fibroso como combustible alternativo.

• Sustentabilidad y ambiente, con estimaciones de huella de carbono y huella hídrica del cultivo de caña en Tucumán, experiencias de manejo sustentable en pequeños productores a través del Programa Girsar y el monitoreo de herbicidas triazínicos, reforzando la importancia de aplicar prácticas agrícolas sostenibles.

Presencia y vinculación

La Eeaoc aprovechó la importante presencia de sus investigadores en Cali para fortalecer los vínculos con Cenicaña, institución de referencia mundial en investigación cañera, además de intercambiar experiencias con empresas y centros de investigación de otros países productores. Estos espacios de articulación abrieron oportunidades de cooperación en diversas áreas de interés común para la agroindustria.

Un balance positivo

Este Congreso dejó un balance altamente positivo para la centenaria institución tucumana, reflejado en visibilidad internacional, consolidación de redes científicas y empresariales, y la reafirmación de su liderazgo como generadora de conocimiento aplicado a la agroindustria de la caña de azúcar.

Temas ColombiaEstación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caña de azúcar: la calibración precisa de equipos pulverizadores es clave

Caña de azúcar: la calibración precisa de equipos pulverizadores es clave

Malezas en caña: la Eeaoc insistió sobre manejo temprano y buenas prácticas de aplicación

Malezas en caña: la Eeaoc insistió sobre manejo temprano y buenas prácticas de aplicación

Trigo: si las condiciones climáticas ayudan se obtendrían rindes en torno del promedio histórico

Trigo: si las condiciones climáticas ayudan se obtendrían rindes en torno del promedio histórico

En Tucumán la zafra azucarera avanzó un 70%

En Tucumán la zafra azucarera avanzó un 70%

El Ipaat difundió números parciales de la zafra 2025 en la región

El Ipaat difundió números parciales de la zafra 2025 en la región

Lo más popular
VIDEO. Reviví la segunda semifinal de Enseñame, Tucumán
1

VIDEO. Reviví la segunda semifinal de "Enseñame, Tucumán"

Cómo los jóvenes resignifican el mate en Argentina
2

Cómo los jóvenes resignifican el mate en Argentina

El Congreso de estudiantes de Medicina vuelve a Tucumán con talleres y ciencia joven
3

El Congreso de estudiantes de Medicina vuelve a Tucumán con talleres y ciencia joven

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán
4

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

Dónde ver The Summer I Turned Pretty, la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso
5

Dónde ver "The Summer I Turned Pretty", la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore
6

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Más Noticias
VIDEO. Reviví la segunda semifinal de Enseñame, Tucumán

VIDEO. Reviví la segunda semifinal de "Enseñame, Tucumán"

Dónde ver The Summer I Turned Pretty, la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

Dónde ver "The Summer I Turned Pretty", la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

Encuentro clave en la Casa Rosada con gobernadores para pacificar relaciones

Encuentro clave en la Casa Rosada con gobernadores para pacificar relaciones

Ril Fella & Masta Clark fusionan trap y folklore

Ril Fella & Masta Clark fusionan trap y folklore

“Speaking tango”, tributo al 2x4 con aportes poéticos y del jazz

“Speaking tango”, tributo al 2x4 con aportes poéticos y del jazz

Teatro: llegan una obra jujeña y la segunda parte de “Brevísimo”

Teatro: llegan una obra jujeña y la segunda parte de “Brevísimo”

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Comentarios