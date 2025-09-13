La Eeaoc dejó su huella en el Congreso Internacional de Caña en Colombia

Del 22 al 31 de agosto, se llevó a cabo en la ciudad colombiana de Cali el XXXII° Congreso Centenario de la Sociedad Internacional de Técnicos de la Caña de Azúcar (Issct, por sus siglas en inglés), que reunió investigadores, técnicos y productores de más de 70 países. Todos ellos compartieron avances científicos y tecnológicos en todas las etapas de la cadena productiva del cultivo. La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) participó con una delegación destacada que presentó más de 30 trabajos entre presentaciones orales y pósters, que reflejaron la diversidad y la profundidad de las líneas de investigación institucional, y consolidaron el posicionamiento de la Eeaoc como referente regional en innovación para el sector sucroenergético.
Aportes de primer nivel
El equipo técnico del programa Caña de Azúcar de la Eeaoc aprovechó el foro para fortalecer vínculos con pares internacionales, para identificar nuevas oportunidades de cooperación y para promover la transferencia de conocimientos al sector productivo.
Entre los temas que presentó la entidad agrocientífica de Tucumán se destacan los siguientes:
• Mejoramiento genético y variedades TUC, con estudios sobre diversificación varietal, respuesta a heladas y resistencia a enfermedades clave, como carbón y roya marrón.
• Biotecnología y vitroplantas, con avances en selección genómica, en mapeo de marcadores ligados a resistencia, en uso de marcadores moleculares para estudios de diversidad genética, en desarrollo de líneas transgénicas resistentes a plagas, en introducción de genes para tolerancia a estrés abiótico (sequía y salinidad), en aplicación de bioestimulantes y en mejoras en la micropropagación libre de patógenos.
• Sanidad vegetal y suelos, con investigaciones sobre enfermedades como estría roja, estado actual del carbón en Tucumán, impacto del riego con vinaza en suelos y zonificación productiva de la caña.
Los investigadores del área industrial de la Eeaoc presentaron avances de bioenergía para la caña de Tucumán y sustentabilidad y ambiente
• Calidad industrial y procesos fabriles, con índices de selección basados en compuestos no azúcares, optimización del consumo de vapor en evaporadores y mejoras en métodos de análisis mediante NIRS.
• Bioenergía y subproductos, con estudios sobre la influencia del calentamiento de la melaza en la pérdida de azúcares fermentecibles y en la eficiencia de la fermentación alcohólica, gasificación de residuos de cosecha para reducir emisiones y el uso de bagazo con adición de metales alcalinos y vinaza deshidratada para mejorar el proceso de gasificación, caracterización de cenizas y biomasas lignocelulósicas, así como la evaluación del sorgo fibroso como combustible alternativo.
• Sustentabilidad y ambiente, con estimaciones de huella de carbono y huella hídrica del cultivo de caña en Tucumán, experiencias de manejo sustentable en pequeños productores a través del Programa Girsar y el monitoreo de herbicidas triazínicos, reforzando la importancia de aplicar prácticas agrícolas sostenibles.
Presencia y vinculación
La Eeaoc aprovechó la importante presencia de sus investigadores en Cali para fortalecer los vínculos con Cenicaña, institución de referencia mundial en investigación cañera, además de intercambiar experiencias con empresas y centros de investigación de otros países productores. Estos espacios de articulación abrieron oportunidades de cooperación en diversas áreas de interés común para la agroindustria.
Un balance positivo
Este Congreso dejó un balance altamente positivo para la centenaria institución tucumana, reflejado en visibilidad internacional, consolidación de redes científicas y empresariales, y la reafirmación de su liderazgo como generadora de conocimiento aplicado a la agroindustria de la caña de azúcar.