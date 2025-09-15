Secciones
Ya podés tener todos los detalles de los 21K de LA GACETA a través de una app

La media maratón más esperada de Tucumán se correrá el próximo domingo 5 de octubre.

Ya podés tener todos los detalles de los 21K de LA GACETA a través de una app
Hace 30 Min

Los corredores que participen en los 21K de LA GACETA ya pueden acceder a toda la información de la carrera en su celular. A través de la app oficial, disponible para Android y iOS, es posible inscribirse, consultar los mapas del recorrido, descargar la documentación obligatoria y, una vez finalizada la prueba, acceder a los resultados.

La competencia, que se correrá el domingo 5 de octubre con largada desde el Sheraton Tucumán Hotel, contará además con un espacio en la aplicación para recibir novedades y accesos directos a la información clave del evento.

Los corredores también tendrán a mano toda la información práctica para vivir la media maratón que cada año transforma a Tucumán en una fiesta deportiva.

Cómo inscribirse

No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la tercera edición de los 21K LA GACETA. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.

Para participar de este evento podes hacer click en este enlace: 21K LA GACETA

Horarios y requisitos de acreditación

Los kits deberán retirarse en forma personal en las siguientes jornadas:

- Viernes 3 de octubre: de 10 a 20.

- Sábado 4 de octubre: de 9 a 19.

Es importante destacar que no habrá entrega de kits el día de la carrera (domingo 5), por lo que se recomienda planificar con anticipación.

Para la acreditación se deberá presentar la siguiente documentación obligatoria:

- Documento de identidad original.

- Certificado médico original de aptitud física, con una fecha máxima de 30 días antes de la carrera.

- “Declaración del Corredor” original, que se firmará en el momento del retiro del kit.

- Autorización de padres o tutores para menores de 18 años, en caso de corresponder.

Todos los formularios pueden descargarse desde la web o la app oficial. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos impedirá participar en la competencia, sin derecho a reembolso de los montos abonados.

