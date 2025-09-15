Seguilo en vivo: Javier Milei presenta el Presupuesto 2026 en cadena nacional

El presidente Javier Milei grabó este lunes, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mensaje que se transmitie por cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026. En su discurso, de unos 20 minutos, el mandatario hace una fuerte defensa del déficit cero y adelanta medidas que prepara su Gobierno.
La filmación se llevó a cabo entre las 17 y las 18, con Milei solo frente a cámara, según indicaron fuentes oficiales. En paralelo, en Balcarce 50 estuvieron el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo, quien trabajó en la elaboración final del texto durante el fin de semana en la Quinta de Olivos.
Finalizada la grabación, el Presidente se reunió con Caputo, Adorni y el diputado José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto en la Cámara Baja, quien buscará renovar su banca en octubre. El ministro de Economía permaneció luego en la Rosada para escuchar el mensaje grabado junto a ellos.
El oficialismo buscará que este nuevo proyecto sea aprobado en el Congreso, algo que no ocurre desde 2023, cuando se sancionó el último presupuesto durante la gestión de Alberto Fernández. La actual administración debió prorrogar dos veces esa norma, ya que en 2024 el proyecto impulsado por Milei -que inauguraba la regla del déficit cero- no consiguió los votos necesarios.
Desde la Casa Rosada sostienen que aprobar el Presupuesto 2026 evitaría el engorroso mecanismo de extender la ley de 2023 cada tres meses. Una diferencia importante respecto de meses atrás, cuando en el oficialismo se reconocía que preferían “no tener presupuesto” para manejar gastos con mayor flexibilidad, indicó Infobae.
Tras la cadena nacional, Milei tiene previsto abordar un vuelo rumbo a Asunción para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Allí mantendrá un encuentro bilateral con el presidente paraguayo Santiago Peña y ofrecerá una disertación en el Congreso de ese país.