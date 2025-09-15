Seguilo en vivo: Javier Milei presenta el Presupuesto 2026 en cadena nacional

La filmación se llevó a cabo entre las 17 y las 18, con Milei solo frente a cámara, según indicaron fuentes oficiales. En paralelo, en Balcarce 50 estuvieron el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo, quien trabajó en la elaboración final del texto durante el fin de semana en la Quinta de Olivos.