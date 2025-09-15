Milei viaja a Paraguay para participar de la CPAC y prepara una foto con los candidatos libertarios

El presidente Javier Milei decidió adelantar su viaje a Paraguay y este lunes por la noche partirá rumbo a Asunción para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Allí brindará un discurso, mantendrá un encuentro bilateral con su par paraguayo, Santiago Peña, y tendrá actividades en el Congreso y en foros empresariales.
Según confirmaron fuentes oficiales, el vuelo despegará cerca de las 23, poco después de la transmisión de la cadena nacional en la que el mandatario presentará el Presupuesto 2026, grabado por la tarde en el Salón Blanco de Casa Rosada.
Milei descansará en Asunción y el martes, desde las 10, hablará en la apertura de la CPAC, que se realizará en el Hotel Sheraton. A las 12.30 mantendrá un encuentro privado y un almuerzo con el presidente Peña.
Más tarde, a las 18.30, el jefe de Estado argentino disertará sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), frente a unos 1.500 jóvenes.
El miércoles, a las 10.15, expondrá en una sesión de honor del Congreso paraguayo, convocada por su visita de Estado, que contará con la presencia de legisladores y miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Entre los asistentes a la CPAC se destacan los ministros de Industria y Comercio, Javier Giménez, y de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el embajador de Paraguay en Estados Unidos, Gustavo Leite; y el enviado de Donald Trump para Misiones Especiales, Richard Grenell. Milei será uno de los oradores principales junto a Peña.
Regreso a la campaña
La decisión de adelantar el viaje -originalmente previsto para el martes al mediodía- busca reducir el tiempo fuera del país, ya que el mandatario volverá el miércoles.
En Buenos Aires, Milei retomará de inmediato la campaña electoral rumbo a las elecciones de octubre. En ese marco, prepara una foto con los principales candidatos de La Libertad Avanza (LLA) de todo el país, que se tomará en Casa Rosada el jueves.
La estrategia fue discutida en reuniones políticas realizadas este lunes. Por la mañana se reunieron en Balcarce 50 la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación, Manuel Adorni; y el titular de Diputados, Martín Menem.
Más tarde, referentes bonaerenses de LLA y del PRO, como José Luis Espert, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro y el legislador electo Maximiliano Bondarenko, comenzaron a definir cómo se dividirán los territorios para reforzar el trabajo de campaña tras los resultados locales.
En paralelo, la mesa nacional evaluó la presencia de Milei en distintas provincias para reforzar los armados distritales del espacio libertario en la recta final hacia las elecciones generales de octubre.