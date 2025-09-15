Milei viaja a Paraguay para participar de la CPAC y prepara una foto con los candidatos libertarios

Entre los asistentes a la CPAC se destacan los ministros de Industria y Comercio, Javier Giménez, y de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el embajador de Paraguay en Estados Unidos, Gustavo Leite; y el enviado de Donald Trump para Misiones Especiales, Richard Grenell. Milei será uno de los oradores principales junto a Peña.