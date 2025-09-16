Septiembre Musical: “La guitarra es un nexo maravilloso entre culturas”

- No está mal respecto a algunas cosas y podría ser mejorable en otras. Es decir, hay un muy buen nivel técnico y musical, hay grandes guitarristas muy jóvenes que tienen un nivel extraordinario, e imagino que también ocurre en la Argentina. Pero hay un problema de difusión del instrumento y del su repertorio: lo que habría que hacer es intentar conseguir una mayor difusión para que todo el mundo pueda disfrutar de la maravilla que supone la música de guitarra y de cualquier otro instrumento clásico. La idea es que muchas más personas puedan interesarse si la conocen, porque si no, no puedes entrar ni profundizar ni ampliar tus escuchas. Hay que hacer un esfuerzo junto con mucho trabajo de difusión para que todo el público tenga la oportunidad de disfrutarla.