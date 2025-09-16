Septiembre Musical: “La guitarra es un nexo maravilloso entre culturas”

“La guitarra es el instrumento nacional de todos los países de América Latina y un nexo maravilloso entre las culturas. Debería ser mucho más potenciado el hecho de que sea un elemento de unión, tal como es el idioma español. Ese símbolo común tendría que tomar mayor relevancia en todos nuestros países, porque no es fácil que una misma herramienta artística sea tan representativa e internacional. Habría que hacer un esfuerzo por resaltar este hecho y por hacer que tome el valor que realmente merece”.
Enfáticamente y con fundamentos, el español Miguel Trápaga reivindica la trascendencia de las seis cuerdas a las que dedica su vida. El guitarrista se presentará junto al también prestigioso cuarteto de cuerdas Estación Buenos Aires esta noche a las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), dentro del Septiembre Musical. Los socios de Club LA GACETA tienen 2x1 en entradas.
Considerado uno de los grandes embajadores de la guitarra clásica, desplegará un repertorio con obras de Isaac Albéniz y Joaquín Turina, en los que se evocan paisajes sonoros de España. Luego, junto al violinista Rafael Gintoli (responsable central de Estación Buenos Aires), dará vida a la “Histoire du tango”, de Ástor Piazzolla; seguida por el Allegro del Quinteto de Leo Brouwer, la “Muerte del ángel” de Piazzolla, y el Quinteto en Re Mayor G.448 de Luigi Boccherini.
“La elección del programa viene motivada por hacer una combinación de músicas españolas y argentinas, por la reunión entre intérpretes de esas nacionalidades en el escenario. Está el añadido de Brouwer, un compositor cubano con una muy fuerte relación con España. La idea fundamental es la mezcla y la fusión entre las dos culturas”, detalla para LA GACETA.
- ¿Hay diferencias en la forma de tocar la guitarra entre ambos países?
- Realmente no hay una diferencia evidente, aunque en la Argentina ha habido una tradición guitarrística maravillosa. La diferencia entre tocar en un país u otro viene dada en función del carácter expresivo propio de cada lugar; son puramente las que haga cada uno de los intérpretes aporte. Como es un instrumento universal, no hay formas determinadas para tocar la guitarra.
- El vínculo argentino con España se remonta a siglos...
- Desde principios del siglo XX e incluso a finales del XIX, muchos guitarristas españoles visitaron siempre su país. Es decir, el diseño natural de las giras de los grandes músicos como Andrés Segovia, Reginio Sáenz de la Maza o Antonio Jiménez Manjón, todos estos compositores y muchos herederos de la Escuela de Tárrega y otros con personalidad propia y importancia, incluían la Argentina, y su influencia es indiscutible. El caso más paradigmático fue el de Miguel Llobet, que tuvo una relación de profesor-alumno muy importante con María Luisa Nido, fundamental para la guitarrística argentina. Ese aporte inicial fue ampliada por casos como el uruguayo Abel Carlevaro y el desarrollo alcanzado durante la segunda mitad del siglo pasado.
- ¿Qué implica compartir escenario con Estación Buenos Aires?
- Tocar con Rafael y el cuarteto es un lujo y un honor, porque interpreta la música a un nivel realmente extraordinario y el conocimiento que tiene de la música argentina realmente es maravilloso. Estuve escuchando la versión de Gíntoli del estudio del tango de Piazzolla y es difícilmente igualable en la calidad de interpretación, perfectamente genuina y muy implicada en el carácter del conocimiento del estilo argentino y sobre todo del autor.
- ¿Cuál es el nivel de la guitarrística española actual?
- No está mal respecto a algunas cosas y podría ser mejorable en otras. Es decir, hay un muy buen nivel técnico y musical, hay grandes guitarristas muy jóvenes que tienen un nivel extraordinario, e imagino que también ocurre en la Argentina. Pero hay un problema de difusión del instrumento y del su repertorio: lo que habría que hacer es intentar conseguir una mayor difusión para que todo el mundo pueda disfrutar de la maravilla que supone la música de guitarra y de cualquier otro instrumento clásico. La idea es que muchas más personas puedan interesarse si la conocen, porque si no, no puedes entrar ni profundizar ni ampliar tus escuchas. Hay que hacer un esfuerzo junto con mucho trabajo de difusión para que todo el público tenga la oportunidad de disfrutarla.
- ¿Hay una nueva camada de compositores jóvenes?
- Hay grandes compositores jóvenes en España y están teniendo, como está pasando en los últimos años del siglo XX, un gran interés por la guitarra. Fundamentalmente porque los guitarristas estamos siempre ávidos de tocar nuevas obras, de intentar ampliar nuestro repertorio, que a su vez amplía sus posibilidades técnicas, puesto que un compositor que no es guitarrista extiende con su visión las posibilidades de lo que puede hacer el instrumento. Y nosotros buscamos la manera de poder acomodar las ideas de un creador que está pensando de una manera abstracta en la música al instrumento. Entonces, en ese sentido, creo que es positivo y que los compositores están teniendo el interés necesario e importante para poder desarrollar la evolución del lenguaje musical, centrado en la importancia de la guitarra.
Cultura Bar: Eric Aguirre presenta sus canciones en Alcurnia Wine con entrada libre y gratuita
El Septiembre Musical propone desde las 20.30, en Alcurnia Wine Bar (25 de Mayo 760) el recital íntimo y poético de cantautor tucumano Eric Aguirre (foto), en formato acústico y con una estética que entrelaza el rock nacional con la profundidad del canto de raíz folclórica. “Guitarra y voz tomarán protagonismo para transmitir canciones con una sensibilidad directa y sin artificios, que hablan de paisajes internos y externos, con letras que evocan la tierra, los vínculos y la memoria. Su estilo se caracteriza por una interpretación cálida y honesta, que conecta con el público desde lo emocional y lo narrativo. En escena, su presencia es serena pero potente, con una estética que combina lo urbano con lo tradicional”, adelantan sobre el show que forma parte del ciclo Cultura Bar, sin cobro de derecho de espectáculo. Habrá temas de su disco “Eternidad” y de otros compositores independientes de la provincia.