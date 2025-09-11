Secciones
Mundo

Polémica en España: Alejandro Amenábar reinterpreta a Cervantes en clave homosexual en El cautivo

Este viernes 12 de septiembre estrena en los cines de España la película que recrea los cinco años que Miguel de Cervantes, autor de El Quijote, pasó preso en Argel.

Polémica en España: Alejandro Amenábar reinterpreta a Cervantes en clave homosexual en El cautivo
Hace 1 Hs

Este viernes 12 de septiembre llega a los cines El cautivo, la nueva película de Alejandro Amenábar, donde el director recrea los cinco años que Miguel de Cervantes, autor de El Quijote, pasó preso en Argel. En ese periodo, clave para entender “a la persona y al artista”, el cineasta se sumerge en la hipótesis de la posible homosexualidad de Cervantes, explorada a través de la relación que el joven reo (interpretado por Julio Peña) mantiene con su captor, Hasan el Bajá, encarnado por el actor italiano Alessandro Borghi.

Un retrato íntimo del genio detrás de El Quijote

Amenábar describe este filme como un intento de comprender “el carisma y la intimidad” de quien acabaría escribiendo “la novela más importante de todos los tiempos”. Además, subraya que El cautivo puede funcionar como un “termómetro” para medir el grado de homofobia en la España actual, aunque afirma que no le preocupa la reacción:

“Las películas hay que hacerlas con prudencia, con responsabilidad, pero sin miedo. Si no, sería el fin de nuestra cultura”, declaró el director, ganador del Oscar por Mar adentro.

Cervantes y la homosexualidad: de la historia a la ficción

Amenábar explicó que la tesis sobre la homosexualidad de Cervantes aparece en numerosas investigaciones históricas y que resultaba “ridículo” esquivarla:

“En 30 años nunca me sentí llamado a hacer una película activista sobre el colectivo gay, al que pertenezco, pero tampoco quería esconder una hipótesis presente en los libros de historia que caían en mis manos”.

El actor Julio Peña recuerda que en una primera versión del guion la sexualidad del escritor se trataba con mayor ligereza, hasta que Amenábar decidió profundizarla:

“Al principio me ‘shockeó’, pero luego entendí que había que hacerlo así. Seguimos teniendo la misma mentalidad que hace 400 años”, señaló.

Voces del elenco contra la homofobia

El reparto de El cautivo también se pronunció sobre el impacto social de la película.

Miguel Rellán, que interpreta al padre Sosa, fue tajante:

“Me voy a morir sin entender la homofobia. ¿Pero a usted qué más le da con quién me acuesto yo?”.

Fernando Tejero, en el papel del padre Blanco de Paz —el sacerdote que denunció a Cervantes por sodomía—, destacó la vigencia del tema:

“Debe ser horrible ser homosexual y homófobo al mismo tiempo. El termómetro de la homofobia en España todavía está muy alto”.

Una película para reflexionar

Con títulos como Los otros, Ágora y Mientras dure la guerra, Amenábar ya había explorado la historia y los dilemas humanos. En El cautivo lo hace desde la emoción y el respeto, buscando que el público no solo vaya al cine, sino también que reflexione sobre el legado de Cervantes y la intolerancia que aún persiste.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Superproducción rodada en España: llega a los cines la nueva película de Alejandro Amenábar sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes

Superproducción rodada en España: llega a los cines la nueva película de Alejandro Amenábar sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes

Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
2

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi
3

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú
4

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
5

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales
6

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales

Más Noticias
Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Lisandro Catalán sube de rango y busca apoyo de gobernadores

Lisandro Catalán sube de rango y busca apoyo de gobernadores

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

Comentarios