Polémica en España: Alejandro Amenábar reinterpreta a Cervantes en clave homosexual en El cautivo

Este viernes 12 de septiembre llega a los cines El cautivo, la nueva película de Alejandro Amenábar, donde el director recrea los cinco años que Miguel de Cervantes, autor de El Quijote, pasó preso en Argel. En ese periodo, clave para entender “a la persona y al artista”, el cineasta se sumerge en la hipótesis de la posible homosexualidad de Cervantes, explorada a través de la relación que el joven reo (interpretado por Julio Peña) mantiene con su captor, Hasan el Bajá, encarnado por el actor italiano Alessandro Borghi.