HBO Max y Netflix empataron en los Premios Emmy

Entre lo más flojo de la gala estuvo la ceremonia en sí, deslucida y sin una conducción atractiva por parte de Nate Bargatze. Entre lo alto, apareció la consagración de una producción cómica que mira para adentro de la industria: tras el paso en falso de “La franquicia” de HBO Max -cancelada tras una primera temporada-, ahora arrasó con 13 premios (entre artísticos y técnicos) “The Studio” y en particular su máximo responsable Seth Rogen, disponible en Apple TV+. En el fondo, las dos giran sobre lo mismo: la tensión entre un director creativo y las imposiciones comerciales de la industria, las dificultades para desarrollar un filme, las traiciones y mentiras y mucho humor irónico. Por qué una fue rechazada y la otra triunfó forma parte de los misterios insondables que las mismas realizaciones plantea.