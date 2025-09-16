HBO Max y Netflix empataron en los Premios Emmy

El 25 de enero de 1949 nacieron formalmente los Premios Emmy, inicialmente reservados para los programas de televisión producidos y transmitidos localmente en el área de Los Ángeles. El objetivo era posicionar la pantalla chica (todavía incipiente en tanto industria) al mismo nivel que el dominante cine comercial estadounidense, en un intento de jerarquizar sus productos en el consumo popular sostenido por las grandes cadenas de TV, que buscaban asimismo internacionalizar sus series en todo el mundo (muy en especial, en América Latina).
Hoy, con el resultado de la edición 77 celebrada en la noche del domingo y profundizando la tendencia de este siglo, la pantalla chica es territorio del streaming y ya no del aire. De este modo, ya no hay sorpresas sino una confirmación de que los tiempos han cambiado para no volver atrás.
Entre lo más flojo de la gala estuvo la ceremonia en sí, deslucida y sin una conducción atractiva por parte de Nate Bargatze. Entre lo alto, apareció la consagración de una producción cómica que mira para adentro de la industria: tras el paso en falso de “La franquicia” de HBO Max -cancelada tras una primera temporada-, ahora arrasó con 13 premios (entre artísticos y técnicos) “The Studio” y en particular su máximo responsable Seth Rogen, disponible en Apple TV+. En el fondo, las dos giran sobre lo mismo: la tensión entre un director creativo y las imposiciones comerciales de la industria, las dificultades para desarrollar un filme, las traiciones y mentiras y mucho humor irónico. Por qué una fue rechazada y la otra triunfó forma parte de los misterios insondables que las mismas realizaciones plantea.
Si bien Apple TV+ picó en punta en cantidad de estatuillas con esa serie (y apuntalada además por “Separación” con siete más), la cuenta final volvió a instalar a HBO Max a la cabeza con 30 premios (más del doble de los apenas 14 recibidos el año pasado), empatada con Netflix en el primer lugar.
Apple TV+
El podio lo completó, precisamente, Apple TV+ que puede sacar chapa también, ya que con 22 galardones alcanzó el mejor resultado de su historia pese a tener una grilla con muchísimos menos títulos que sus competidores. En sí, este resultado le sirve en otra pelea, ya que logró buena distancia con otro gran competidor por el tercer peldaño como es Disney+, cabeza de un grupo que en total consiguió apenas 13 premios, lo que los empuja a reformular su estrategia. En el medio entre ambos quedó NBC-Universal con 16 estatuillas, y más atrás, Paramount con ocho y Amazon con apenas cuatro, lo que le obligará a un profundo replanteo como productora.
Si bien las realizaciones que evocan a la propia industria audiovisual son ejes recurrentes en las temáticas, y siempre concentran la atención en cada premiación, los dramas médicos son otros clásicos que no pasan de tiempo; así lo ratifican los cinco galardones a “The Pitt” (de HBO Max), que se impuso a la favorita “Severance” (de Amazon, confirmando el mal momento de la señal). HBO Max se alzó además con nueve estatuillas para “El Pingüino”, pero con la decepción de que la única artística fue para Cristin Milioti como mejor actriz y nada para la tremenda construcción de Colin Farrell como el deforme protagonista. En comedia, logró tres premios para “Hacks” y otros tantos en documental para “Pee-Wee Herman: detrás del personaje”. Y Netflix tuvo su punta de lanza previsible con la británica “Adolescencia” como la mejor miniserie y otros cinco premios.
La tendencia de las últimas galas se rompió para dos recurrentes ganadoras: “The Bear” (FX) se fue con las manos vacías y “The White Lotus” (HBO Max) sólo consiguió el premio a música de apertura, casi a modo de consuelo. Así como la conducción y los números especiales fueron opacos, también los discursos. Las excepciones estuvieron en boca de Hannah Einbinder y de Javier Bardem -en la alfombra roja-, en apoyo a la causa palestina.