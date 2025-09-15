“Confío en que nos volvamos a encontrar”: la despedida de Mateo Coronel de Atlético Tucumán

La salida de Mateo Coronel rumbo a Querétaro de México ya es un hecho. Tras viajar para sumarse al club de la Liga MX, el delantero utilizó sus redes sociales para despedirse de Atlético, institución en la que jugó durante los últimos tres años.
En una publicación en Instagram, Coronel compartió un mensaje cargado de gratitud hacia el “Decano”: “Gracias Atlético Tucumán por estos 3 años y medio, por tantos momentos vividos, de los buenos y de los que nos invitan a mejorar. Agradecido con cada persona que hace el día a día, conformando este hermoso y gran club. Siempre estaré agradecido a mis compañeros y mis amigos de Tucumán”, expresó.
El atacante, de 26 años, también dejó en claro su identificación con la camiseta albiceleste: “Hoy tengo que cerrar una etapa y seguir mi camino. Sepan que acá tienen un hincha decano más. Confío en que nos volvamos a encontrar, gigante del norte”, escribió, en un mensaje que rápidamente fue replicado por hinchas y excompañeros.
Post Instagram
Coronel deja Atlético tras haber sido una pieza clave en el ataque en las últimas temporadas. Su partida, concretada en condición de préstamo con obligación de compra por objetivos, representa una baja sensible para el equipo de Lucas Pusineri, que deberá reacomodar su ofensiva en plena competencia del Clausura.
En total, el ex Argentinos Juniors disputó más de 100 partidos con la camiseta "decana", en los que se ganó el reconocimiento de los hinchas por su entrega y sus goles. Su destino ahora está en México, pero su vínculo con Atlético, según sus propias palabras, seguirá intacto.