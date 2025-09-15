Tucumán celebra el Día del Profesional Universitario con la jornada “Pensar el presente, liderar el futuro”

En el marco del Día del Profesional Universitario, que cada 15 de septiembre reconoce la labor de quienes aportan con su conocimiento al desarrollo de la sociedad, la Fundación Liderando Cambios y la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT) impulsan una jornada especial bajo el lema “Pensar el presente, liderar el futuro”.
El encuentro tendrá lugar este martes, desde las 19, en la sede de FEPUT (Crisóstomo Álvarez 545). La participación será libre y gratuita.
La apertura estará a cargo de José Farhat, secretario de Estado de Participación Ciudadana, quien ofrecerá una intervención motivacional orientada a transformar la incertidumbre en oportunidades e impulsar la innovación tanto en lo personal como en lo profesional.
A continuación, Carolina Argüello, presidenta de la Fundación Liderando Cambios y especialista en liderazgo, desarrollará una capacitación vivencial enfocada en la inteligencia emocional. Su propuesta busca fortalecer competencias esenciales como la autoconciencia, la autorregulación, la empatía, la motivación y las habilidades sociales, consideradas pilares para afrontar los desafíos actuales.
La jornada culminará con una invitación a los profesionales a construir redes de colaboración y a integrar distintas formas de inteligencia -colectiva, emocional y artificial- como herramientas clave para diseñar respuestas innovadoras frente a los cambios culturales y tecnológicos que atraviesan el presente y marcarán el futuro.