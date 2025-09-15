Tucumán celebra el Día del Profesional Universitario con la jornada “Pensar el presente, liderar el futuro”

En el marco del Día del Profesional Universitario, que cada 15 de septiembre reconoce la labor de quienes aportan con su conocimiento al desarrollo de la sociedad, la Fundación Liderando Cambios y la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT) impulsan una jornada especial bajo el lema “Pensar el presente, liderar el futuro”.