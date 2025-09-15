Secciones
Seguridad

La Justicia investiga una nueva quema de rastrojos de caña en el este tucumano

Peritos del ECIF detectaron un incendio mientras realizaban una inspección por otro siniestro ocurrido semanas atrás. El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos.

La Justicia investiga una nueva quema de rastrojos de caña en el este tucumano
Hace 2 Hs

El Ministerio Público Fiscal (MPF) investiga una nueva quema de rastrojos de caña de azúcar en la zona este de la provincia. El hecho fue descubierto este lunes, cuando peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizaban una inspección ocular vinculada a un incendio ocurrido en agosto.

Mientras avanzaban con esas tareas, los investigadores observaron que a unos cinco kilómetros de distancia se estaba desarrollando otro foco ígneo en un predio cañero. De inmediato se trasladaron hasta el lugar para llevar a cabo las averiguaciones pertinentes.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira. Según fuentes oficiales, en la zona afectada no existen viviendas ni tendidos de alta tensión que pudieran haber estado en riesgo.

Identificación del propietario

Los expertos del ECIF iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la identidad del propietario de la finca donde se produjo el incendio. El establecimiento está ubicado en la jurisdicción comprendida entre las comisarías de Ranchillos y Colombres.

La Justicia investiga una nueva quema de rastrojos de caña en el este tucumano

Desde el MPF se subrayó la importancia de investigar este tipo de hechos y de actuar con rapidez para evitar daños mayores. También recordaron que las denuncias tempranas resultan fundamentales para que los equipos especializados puedan intervenir a tiempo y avanzar en la identificación de los responsables.

Línea de denuncias

El Ministerio Público Fiscal puso a disposición de la comunidad una línea anónima para reportar este tipo de situaciones: 3813195131.

